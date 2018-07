Az igazi Kínát hozta el Szegedre a Konfuciusz Intézet

Szegeden 2012 őszén nyílt meg a Szegedi Tudományegyetem és a Shanghai Nemzetközi Tanulmányok Egyetem által közösen alapított Konfuciusz Intézet, amely a Kínai Népköztársaság nonprofit oktatási-kulturális intézete. Feladata a kínai nyelv és kultúra terjesztése, a kulturális kapcsolatok élénkítése. A Konfuciusz Intézet az egyes országok kulturális intézeteivel ellentétben a kínai kormány támogatását élvezi, és minden esetben egy helyi oktatási intézmény részeként működik.



Szeged, A. T. J.



– A kétezres évek a elején a kínai állam észrevette, hogy bár gazdaságilag egyre nagyobb súllyal van jelen a világban, oktatási és kulturális szempontból még nem annyira jelentős a jelenléte. Magyarán az emberek ismertek egy bizonyos Kínát, de annak nem volt köze a valódi Kínához. Gyakran negatív felhangokkal társítják és általában nem tudnak róla eleget. Ezért úgy határoztak, ahogy a világ más, meghatározó országainak, Kínának is szüksége van egy olyan kulturális és nemzetközi oktatási hálózatra, amellyel meg tudja mutatni a világnak, hogy mit is jelent Kína valójában. Így hozták létre a Konfuciusz Intézet nevű hálózatot, amelynek első tagja 2004-ben nyílt meg a Dél-koreai Szöulban. Majd ezt követően gyors fejlődéssel a mai napra több mint 500 Konfuciusz Intézet és több mint ezer Konfuciusz tanterem jött létre, ami olyan, mint egy kis intézet. Magyarországon az első 2006-ban nyílt az ELTE-n, majd 2012-ig kellett várni a második intézet létrejöttére, ami itt van Szegeden – mesélt az intézetek történetéről Mohr Richárd, az SZTE Konfuciusz Intézetének igazgatója.



Az intézményvezető úgy fogalmazott, azért nagyon fontos a szegedi intézmény létrejötte, mert előtte sokan úgy gondolták, nem is kell egy ilyen kis országnak, mint Magyarország több intézet, elég az ELTE-n lévő. – Azonban részben Ujhelyi István európai parlamenti képviselő Kína és Szeged iránti szeretetének eredményeként, részben pedig a Szegedi Tudományegyetem vezetőinek, Szabó Gábor rektor támogatásának köszönhetően 2012-ben létrejött a Konfuciusz Intézet a Szegedi Tudományegyetemen – mondta az igazgató.



2012-ben mindössze öt kínai tanárral és néhány már meglévő partnerrel alakult meg az intézet, ami azóta is folyamatosan növekszik. Mára összesen 23 helyen tanítanak. Szegeden kívül Deszken, Szatymazon, Sándorfalván, Makón, Békéscsabán és még Budapesten is oktatnak, jelenleg több mint ezer regisztrált hallgatójuk van. Az igazgató kiemelte, évről évre egyre növekvő részvétel mellett szerveznek nyelvvizsgát, harmadik éve minden évben van kínai érettségizőjük is.



A szegedi Konfuciusz Intézet az idei tanévben szervezte meg először a 14 év alattiak nyelvvizsgáját ( Youth Chinese Test), amin első alkalommal a tíz jelentkezőből mind a tízen sikerrel teljesítették a vizsgát. Mint az igazgató fogalmazott, a jövőben egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy mindenki, aki kínaiul tanul náluk és élvezi annak a lehetőségét, hogy a kínai állam finanszírozásában ingyen tanulhat, azok részt vegyenek a kínai nyelvvizsgán . Ennek egyik fontos funkciója, hogy egyre több ösztöndíjat köt a kínai állam a HSK kínai nyelvvizsgához. Az is fontos, hogy a kínai HSK nyelvvizsga 4-es szintje, illetve a szóbeli 2-es szintje átváltható Magyarországon elismert középfokú nyelvvizsgává. A szegedi intézetnek már most több olyan középiskolás diákja van, aki még érettségi előtt letette a középfokú kínai nyelvvizsgát.



Sok szegedi a kulturális programokon keresztül ismerte meg az intézetet. – Attól, hogy kínai nyelvet tanítunk több iskolában, még nem ismert volna meg minket sok ember, legfeljebb a gyerekek és szüleik, ezért szükség volt különböző programokra, amelyeken a szegediek is részt vehettek. Talán most, az alapításunkat követő hatodik évben már sokak számára nem cseng idegenül a nevünk – tette hozzá az igazgató.



A cél: 1000 intézet



Nevüket a híres kínai bölcsről, Konfuciuszról ( Kr. e. 551–479) kapták. A Konfuciusz Intézetek viszonylag rövid múltra tekintenek vissza: az első kísérleti intézmény megnyitásáról 2004 júniusában írtak alá szándéknyilatkozatot az üzbegisztáni Taskentben, majd az első hivatalos Konfuciusz Intézetet 2004. november 21-én avatták fel Szöulban. A kínai kormány az Intézetek hálózatának kiépítését központi kérdésként kezeli, így 2004 óta – jelentős kínai anyagi és politikai támogatással – sorra jönnek létre világszerte a Konfuciusz Intézetek. 2013-ban már 100 millió ember tanulta a kínait, mint idegen nyelvet szerte a világban.





Névjegy

Mohr Richárd 2014 őszén Pekingből érkezett a Szegedi Tudományegyetem Konfuciusz Intézetének élére. 1989-ben a budapesti Fazekas Mihály Gimnázium végzőseként kezdett el kínaiul tanulni. Egyetemi tanulmányait a Miskolci Bölcsész Egyesület kínai szakán kezdte, majd az ELTE-n fejezte be. Ösztöndíjasként 1995-ben Pekingben, majd 1997-ben Tajpejben töltött egy évet. A tajvani ösztöndíj után 1997 és 2004 között a Budapesti Gazdasági Főiskolán tanított kínai nyelvet, majd egy fordítással, tanácsadással foglalkozó céget alapított, és ennek pekingi irodáját vezette tíz éven át.

