Az otthoni világítás új dimenziója - Intelligens fényforrások

Azonban ahogy a reggeli napsütés is különbözik a délitől vagy akár az esti napsütéstől, úgy szervezetünknek is megvan a napi bioritmusa, mely minden szakaszban más-más fényt igényel. Reggel, amikor ébredünk, inkább kell nekünk egy energetizáló, vitalizáló hidegebb, kékesebb színhőmérsékletű fény, mely serkenti sejtjeink működését, megkönnyítve a nap indulását.Esténként, egy fárasztó, dolgos nap után jobban szeretnénk kivezetni, lenyugodni, és erre a melegebb, sárgásabb színhőmérsékletű fény a megfelelőbb. Egy olyan lakásban, melyben szervezetünk számára mindig megfelelő a fény, sokkal jobban érezzük magunkat, és a hangulatunk is sokkal jobb. Talán így könnyebb elkerülnünk a XXI. század egyre jobban terjedő népbetegségét, a depressziót, levertséget, kiégést. Mindenkinek fontos, hogy az otthona a pihenés, a feltöltődés helyszíne legyen, és így másnap újult erővel, vidáman vágjunk neki egy nehéz, dolgos napnak.

– A „mindennapi fényterápiára" lett kifejlesztve egy olyan új technológiájú, intelligens fényforrás, melynek – élettani hatásán túl – az egyik leghasznosabb tulajdonsága az interaktivitás. A rendszer kapcsolódik wifin keresztül akár az internethez, a telefonunkhoz. Hazaérve szeretnénk lepihenni, de várunk egy fontos levelet valakitől? Be tudjuk állítani az illető e-mail-címét, hogy ha erről a címről érkezik levél, akkor valamelyik alkalmazásvezérelt lámpánk, izzónk például 3-szor villanjon pirosan. Így csak akkor kell megszakítanunk az otthoni pihenést, a játékot a gyerekekkel vagy a beszélgetést a párunkkal, amikor ténylegesen megérkezett a várt levél, s nem kell folyamatosan a neten lógnunk, idegesítve ezzel mindenkit a környezetünkben. De ugyanilyen lehet az ébresztő funkció, mely kíméletesen, de határozottan ébreszt minket reggel, a beállított időpontban, a fények fokozatos felerősítésével. Mintha egy mesterséges napfelkeltében ébrednénk.



– Biztonsági szempontból is érdekes, amikor a lakásunkat, házunkat megközelítjük, és a világításvezérlésünk érzékeli telefonunkat, automatikusan felkapcsolja az előre beállított lámpákat, az előre beprogramozott fényerővel. Sokkal jobb érzés egy alapvilágítású lakásba lépni, mint egy teljesen sötétbe. Sőt biztonságosabb is, hisz a kültéri fények felkapcsolódásával nem lephetik meg az ajtó mellett, a sötétben elbújó gonosztevők az egyedül élőket!



– És akkor a szórakoztató funkció sem elhanyagolható. A rendszer képes kapcsolódni az arra alkalmas zenelejátszókhoz, és az épp hallatszó zenéhez igazodó, ritmikusan lüktető fénnyel kíséri azt. Elengedhetetlen egy hangulatos házibuliban. Ugyanígy tud esetleg kapcsolódni az arra alkalmas tévékészülékhez, melyből uralkodó színeket átvéve teremti meg a szobában a film hangulatát. Így sokkal jobban bevon minket az élménybe, és sokkal élvezhetőbbé teszi a programot. Előre beállíthatók bizonyos hangulati megvilágítások, amivel ugyancsak segíthetjük a pillanat mind tökéletesebb megélését, élvezetét, ilyen például a romantikus, a nyugtató, a játékos, a vacsorázós, a baráti beszélgetős és a haverokkal kártyázós. (X)

