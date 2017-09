Az SZ-PLAST prémium minőségű ablakai télen bent, nyáron pedig kint tartják a meleget

A szegedi SZ-PLAST prémiumkategóriás műanyag, alumínium és acél nyílászárók, valamint árnyékolástechnikai kiegészítők, garázskapuk gyártásával, forgalmazásával és beépítésével foglalkozik. Az egyedi megrendelői igényekhez igazodva szükség szerint alvállalkozók bevonásával biztosítanak komplex szolgáltatást. Műanyag nyílászárók gyártásában a cég a régióban piacvezető. Megrendelői körüket a nagy közületi beruházások mellett a lakossági megrendelők teszik teljessé. A cég egy 17 hektáros ipari területen fekszik, éves kapacitásuk megközelíti a 25 ezer egység nyílászáró gyártását. Termékeik magas minőségű, Németországból importált alapanyagokból készülnek, melyeket kivétel nélkül a telephelyükön található üzemükben gyártanak, szigorú előírások alapján.Az egyre fontosabb energiatakarékossági és biztonságtechnikai igényeknek megfelelően nyílászáróikat a legmodernebb és a legjobb műszaki paraméterekkel rendelkező hő- és hangszigetelő üvegekkel szerelik. A vállalkozás a szaktanácsadástól, a gyártástól a kivitelezésig teljes körű szolgáltatást nyújt, és garanciát vállal.– Sok, nyílászárókkal foglalkozó cég hirdeti jól hőszigetelő ablakait profilvastagságra vagy légkamraszámra hivatkozva, ezért új ablak vásárlásakor igen nehéz eldönteni, melyiket válasszuk. Ezek az adatok önmagukban nem mérvadók. A mértékegység, amely egy adott négyzetméteren jelentkező hőveszteséget megmutatja, az úgynevezett U érték. Egy nyílászárónak két része van, a tok és a szárnyszerkezet, valamint az üveg. Minden esetben az U értéket kérdezzük meg, ne hallgassunk a hangzatos profilvastagságról és légkamraszámokról beszélő szakemberekre! – hangsúlyozta Tóthné Molnár Ágnes, az SZ-PLAST bemutatóterem-vezetője. Az U érték azt mutatja meg, hogy egy adott felületen mekkora a hőveszteség, azaz minél alacsonyabb ez a tényező, annál jobban hőszigetel az adott felület.A bemutatóterem vezetője elmondta azt is, hogy ha egy felületre folyamatosan tűz a nap, a legjobban hőszigetelő felület is fel tud melegedni, ezért fontos a külső árnyékolás is a komplett hővédelem szempontjából. – Redőnnyel vagy zsalúziával célszerű árnyékolni az üveget. Ezek kézi erővel vagy akár elektromosan is működtethetők, sőt, a mai elvárásoknak megfelelően előre programozni és akár távolról, okostelefonnal is lehet őket vezérelni. Cégünk ezeket a legmodernebb és legmagasabb elvárásoknak megfelelő árnyékolástechnikai kiegészítőket is forgalmazza a homlokzati nyílászárók mellett – tette hozzá Tóthné Molnár Ágnes.Amennyiben kérdése merülne fel, várjuk ingyenes tanácsadással bemutatótermünkben!

SZ-PLAST ABLAK NYÍLÁSZÁRÓ BEMUTATÓTEREM

6728 Szeged, Külterület 4.

Tel.: +36 (62) 549-329

www.sz-plastablak.hu

E-mail: mintaterem@sz-plastablak.hu

46°16’30.9″N 20°06’54.7″E

Nyitva tartás: hétfő-péntek 8:00-17:00 6728 Szeged, Külterület 4.Tel.: +36 (62) 549-329E-mail:46°16’30.9″N 20°06’54.7″Ehétfő-péntek 8:00-17:00

(X)