Bakancslistás étel lehet a különleges szegedi leves

Mind a tíz ujjunkat megnyalhatjuk a Cordon Blue módra készült, ikonikussá vált füstölt sajtkrémleves után, akik kóstolták, ódákat zengenek róla. De az itt házilag készült gnocchi sem kíméli a haspártiakat: grillezett lazaccal és spenóttal vagy roston csirkemellcsíkokkal, tejszínes erdei gombaszósszal, parmezánnal kínálják. A különlegesen fűszerezett, bundázott csirkeszárnya és -melle garantáltan toplistás, de burgundi boros marhapofájuktól is könnyen elérzékenyülhetünk.– Nem akarunk más éttermek kínálatához igazodni, a Monster Downtown rendhagyó étlapot, szokatlan ízvilágot kínál vendégeinek – mondja Mizsik Attila, aki a mozi és a színház szomszédságában a város legnagyobb teraszával működő, amerikai stílusú, háromszintes éttermet üzemelteti. Büszke, hogy a 2018-as Bocuse dor bajnokságra készülő magyar csapat meghívására – séfjével együtt - hét másik hazai étteremmel közösen kóstolhatta végig a versenyző menüsort.Nem magyar konyhájuk van, de nem is „streetfoodoznak" – mégis saját recept alapján készítik a Monster-burgerhez is szükséges barbecue-t. Jellegzetes ízvilágukat ez is színesíti, no meg az állandó kísérletezési kedvnek köszönhető, egyedi fűszerezés és fogások. Csak az általuk jól elkészített ételekre koncentrálnak és napi Déli séf ajánlatukon keresztül „tesztelik" az eredményt.A Monster Downtown lelke a vendégekhez igazodó étlap. Náluk belefér a háromszor sütött burgonya vagy az egyedi módon elkészített hagymás rostélyos. Az ételek jellegéből fakadóan zömében a rendeléskor készülnek el a fogások. Új, ígéretesnek tűnő ételük a vaslapon sült jércemellfilé parmezános-zöldfűszeres lágy bundában olasz tejszínes-paradicsomos spagettivel tálalva.A férfias ajánlatok – például az egy kilogrammos BBQ oldalas –, a kibővült salátakínálat és a gyerekmenük egyaránt kiszolgálják a nyakkendős üzletembereket, bulizós fiatalokat, gyerekes családokat, sőt a focidrukkereket, akik a teraszon hatalmas kivetítőn keresztül élvezhetik az VB-t.