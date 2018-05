Bohócdoktorok a gyermekekért

Bohócdoktorok 2008 óta a gyógyítás támogatásával segítik a kórházak működését

Bohócdoktor csapat célja a mosoly, a jókedv, a pozitív szemlélet és a gyógyulás

Bohócdoktorok: súlyos betegséggel küszködők számára próbál segíteni

Adó 1 százalék felajánláshozadószám:2008 óta működteti a kórházi gyógyítást segítőcsapatot. A jótevők által mosoly, pozitív szemlélet, vidámság kerül a kórházakba. A gyermekmentő és felnőtteket támogató tevékenység célja, hogy beteg, sérült embertársaink számára a sokszor kínokat jelentő betegségeket, a sokszor állandó fájdalmakat jelentő kezeléseket felváltsa élményre, nevetésre, vidámságra, ezáltal terelve a betegeket a gyógyulás felé. A programok a klinikák, kórházak, rendelő intézetek számára ingyenesek, így a bohócdoktoroknak adóbevalláskor az adó 1 százalék felajánlása fontos segítség!vizitek végén ajándékozás és szeretet honol, ez az állapot kizökkenti a betegeket a gondokból és segíti meglelni a gyógyuláshoz vezető utat. Adóbevalláskorfelajánlásával segítsen Ön is mosolyt varázsolni a gyógyuló gyerekek és felnőttek arcára! Nézze meg aoldalon és aoldalon, hogy milyen fontos és jó aáldozatos munkája. Tegyünk közösen jót a nevetés – a mosoly erejével!Számlaszám (CIB Bank):Paypal:A legapróbb alkalmi vagy rendszeres támogatása is óriási segítség! A bohócdoktorok kapcsán további hasznos ismereteket szerezhet a fentieken felül aoldalon.Adóbevalláskor azfelajánlása nagy segítség az alapítványoknak, egyesületeknek. Gyermekmentő, gyógyító feladatokra ajánlja fel az 1 százalékot. Sajnos adóbevalláskor 10 adózóból mindössze 5 ajánlja fel az adó 1 százalékot civil egyesület, alapítvány, egyház, segítő előirányzat számára. Segítsen Ön is adóbevalláskor, vagy külön május közepéig az eSzja rendszerben a rendelkező nyilatkozatát adja be az adó1százalék felajánlásra a NAV részére!Figyelmét, adó 1 százalék felajánlását, támogatását hálásan köszönjük!