Brit blues és underground pop egy estén - Ian Siegal & Frenk-koncert Szegeden

Ian Siegal & Frenk-koncert

2017. május 4., csütörtök 19.30 óra

Szeged, Hungi Vigadó

Ian Siegal a British Blues Awards többszörösen díjazott előadója, a brit blueszene fenegyereke, akit a legkarizmatikusabb fehér blues énekes-gitárosnak tartanak ma számon. A kritikusok szerint zenéje a ma élő blueszenészek munkássága közül a legautentikusabb lenyomata olyan muzsikusok örökségének, mint Howlin' Wolf, Muddy Waters vagy Bo Diddley, de leginkább Tom Waits, akinek nagy tisztelője. A Braindogs nevű alkalmi formációban évi rendszerességgel tiszteleg is Tom Waits munkássága előtt igencsak illusztris társaságban: többek között a quimbys Kiss Tibi és Varga Líviusz, Frenk, Ripoff Raskolnikov mellett.2016-ban megjelent utolsó albuma, a Wayward Sons a szakmától kitűnő kritikákat kapott, míg a 2012-es Candy Store Kid című albuma „Az év kortárs bluesalbuma" jelölést kapta a The Blues Music Awardson. Ian muzsikája időtálló, karizmatikus, lehengerlő előadásmódja hatalmas energiával ragadja magával a nézőt, az általa megénekelt fájdalom is gyönyörű és gyönyörködtető tud lenni.Frenk már az extravagáns megjelenésével is felhívja magára a figyelmet, azonban a több hangszeren is játszó zenész muzsikája is különleges és egyedi. A már több önálló album tulajdonosaként (utoljára 2016-ban jelent meg a Songs for Jelena című lemeze) az előadásmódja beérett, a szövegei a nagyvárosi lét boncolgatásától a játékos nyelvi leleményeken keresztül egészen a túlfűtött erotikáig minden, megismerésre alkalmas gondolatot bemutatnak. Frenk produkciója különleges és egyszerűségében is komplex popzene az undeground határáról.Ez a koncert nagyszerű kora nyári esti program az élőzene szerelmeseinek, a jegyek már kaphatóak!Jegyár: 3000 Ft. (X)