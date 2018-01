Brutál Chili burger és óriási rántott hús érkezik a Monster Downtownba - Klasszikus ízek Monster-köntösbe csomagolva

– A trendeknek megfelelően frissítettük az étlapunkat. A klasszikus, házias ízeket ültetjük át Monster Downtown-köntösbe csomagolva. Ilyen lesz majd a Jókai-bableves csipetkével és füstölt nyúljával, a Monster töltött szelet, ami malackaraj rántva háromféle sajttal, füstölt csülökkel és kápia paprikával, a csülök pékné módra és a tányér nagyságú rántott hús – sorolta a fiatal tulajdonos. Mizsik Attila elmondta: két igazi különlegesség is gazdagítja az új étlapot, az egyik az omlós hasaalja ropogós bőrével, a másik a hely reményei szerinti új zászlóshajója, a textúrák és proteinek találkozása, a bőrén sült fogas ropogós malacfüllel.A finom ételek mellé ital is dukál, a Monsterben pedig éttermekben kiemelkedőnek számító italkínálat várja az éhes és szomjas vendégeket. Whiskyből például 42-féle áll az ínyencek rendelkezésére, de a vodka- és ginválaszték is kiemelkedő. A rumok esetében pedig tíz ország termékeiből válogathatunk. – Biztos vagyok benne, hogy egyik szegedi étteremben sem lehet találkozni ilyen gazdag italkínálattal. Péntek és szombat esténként italakciókkal várjuk a vendégeket – tette hozzá Attila.

Szintén újdonság a belváros hamar egyik legnépszerűbbé vált, fiatalos éttermében a vasárnapi „brunch", a kellemes hangulatú, gazdag reggeli, amit első alkalommal február 4-én, majd egy héttel később 11-én szolgálnak fel. Vasárnaponként 10.30-tól reggeli tojásos ételeket készít a szakács a vendégek előtt, déltől pedig házi gnocchi készül.A hamburgerek kedvelői sem maradnak új kedvenc nélkül az év elején: a Sárréti Chilifarm Csak Norris elnevezésű, kímélőnek nem nevezhető, méregerős szószával ízesített burgerbe a tekintélyes nagyságú húspogácsa mellé füstölt babos, chilis ragu és tükörtojás kerül.