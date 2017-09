CE Glass: ahol mindenki megtalálja a számítását - Pékből is lehet üvegipari szakember

– Két éve egy itt dolgozó barátom javasolta, hogy próbáljam ki az itteni munkát. Előtte egy pizzériában dolgoztam Deszken, mert az eredeti végzettségem pék-cukrász. Jól döntöttem, hogy váltottam – mondta a CE Glass szatymazi üzemében dolgozóA több évtizedes szakmai múltú – Szilánk néven közismertté vált – üvegipari cég 25 éves munkatársa a néhány hónapos betanulási időszakban minden munkafolyamatban, termelési részlegen kipróbálhatta magát. Végül aztán a laminálót választotta, mert ez tetszett neki leginkább, persze a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően mindenhol modern gépekkel és tiszta környezettel találkozhat az ember.

– A munkatársak rendesek, elmagyaráznak mindent, betanítanak, és a műszakvezetőre is lehet mindig számítani. Jó a társaság is: van, hogy közösen megyünk sörözni, vagy éppen focizunk. Ráadásul nincs éjszakai és hétvégi munka, ami felborítja az ember életét. Csak délelőttös és délutános műszak van, és így is jól lehet vele keresni. Megdobja a bért a műszakpótlék és a cafetéria – mondta el a fiatalember, miért ragaszkodik hozzá, hogy a CE Glassnál dolgozzon.A cég rugalmasságát jól jelzi, hogy mivel a korábban Deszkről munkába járó Krisztián nem tudott a délutános műszakból hazajutni, csak délelőttre osztották be. Mióta Szegedre költözött barátnőjével, ez már nem jelent gondot: a CE Glass ingyenes buszjárata, amely minden fontos szegedi csomóponton megáll, hozza és viszi a szatymazi üzembe őt is. Aki más irányból, például a környező falvakból jön dolgozni, annak pedig bejárási támogatást adnak.Megtudtuk azt is, hogy a cég folyamatosan növeli a béreket, és nemcsak a munkarend kialakítása révén törekszik arra, hogy családbarát legyen: többek között családi nappal, céges focitornával, pókerkupával is igyekszik erősíteni a közösséget, a családias hangulatot.