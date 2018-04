Continental ContiTech Szeged Futófesztivál és Félmaraton

(X)

Emeljük a tétet! – akár ez is válhatna a ContiTech Szeged által rendezett futófesztivál mottójává, hiszen ezúttal félmaraton és 11 km-es távok is rendelkezésükre áll a futás szerelmeseinek. A futam számos nevezetesség mellett halad majd el, így például a Szent István téri víztorony, a Dóm tér, a Móra Ferenc Múzeum, a Szegedi Nemzeti Színház épülete, a zsinagóga, a Stefánia, a Huszár Mátyás rakpart, az Aradi vértanúk tere, a vasútállomás, vagy éppen a Mátyás templom is látható lesz a verseny résztvevőinek. A bemelegítésről és a jó hangulatról Katus Attila és DJ Náksi fog gondoskodni.Természetesen több távon lesz lehetőség a futásra, így nemcsak a profik, hanem a családosok is megmérettethetik magukat 500 és 1000 méteren. A diákok belépőjegye kedvezményes, a családi futás belépődíját jótékony célra fordítjuk.A futás mellett pedig számos programmal várjuk az odalátogatókat, táncbemutatók, interaktív versenyek, autószimulátor, ugrálóvár, akadálypálya teszi még színesebbé a napot.Kedvezményes jegyek május 3-ig és május 19-ig vásárolhatók a Ticket Portálon keresztül.A részletes versenyleírást keresse aFacebook esemény oldalán!