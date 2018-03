Csongrád megyei gyerekek oktatását segíti két éve a Vodafone Alapítvány

8

A Digitális Iskola Program létrehozásával a Vodafone Magyarország Alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy Magyarország elmaradottabb térségeiben is elérhetővé tegye a digitális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges feltételeket. A program létrehozásában részt vett az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI), a Klebelsberg Központ és a Komplex Instrukciós Programot (KIP) Magyarországon működtető Hejőkeresztúri Iskolásokért Alapítvány is.A csongrádi régióból nyolc intézmény vesz részt a programban, amelyeknek összesen 600 Vodafone Tab SpeedLTE táblagép segíti a munkáját. A Vodafone természetesen minden tablethez ingyenesen biztosítja a tanuláshoz szükséges havi 3 GB adatforgalmat.A Vodafone Magyarország Alapítvány a digitális eszközök mellett más módon is igyekszik segíteni a kiválasztott iskolákat, például a Pitvarosi Iskolának ivóvíz-adagoló automatákat és hozzájuk ballonos vizet adományozott, hogy a diákok és a tanárok jó minőségű ivóvizet fogyaszthassanak, illetve a csongrádi iskola tanulói is részesültek tanszertámogatásban a tavalyi évben.A Vodafone önkéntes dolgozói rendszeresen látogatják az iskolákat, hogy a hagyományos önkéntes fizikai munka – festés, javítás – mellett szakmai segítséget is nyújtsanak. A tanároknak a Vodafone AppTárról készítenek tréning előadásokat, a gyerekeknek pedig a továbbtanulásról, az internet veszélyeiről tartanak előadásokat és webináriumokat, illetve játékokat, könyveket és decemberben karácsonyi ajándékokat is visznek a gyerekeknek az alapítvány jóvoltából.A program keretében nemcsak az oktatásra és a digitális kompetenciák fejlesztésére fókuszál az alapítvány, hanem igyekszik élményekkel is hozzájárulni a gyerekek fejlődéséhez. Rendszeresen szerveznek ezért a Vodafone önkéntesei játékos és sportvetélkedőket a diákokkal egy-egy látogatás során, illetve voltak már közösen színházi előadáson és kiránduláson is.2016 májusában például 250 diákot látott vendégül az alapítvány egy egész napos budapesti kirándulás keretében, ahol dunai hajózás és városnézés után a Parlamentbe is ellátogattak, ahol rendhagyó szavazáson vehettek részt a gyerekek.A Digitális Iskola Program keretében megrendezett eseményeken nemcsak a diákok, hanem a pedagógusok is aktívan részt vettek, és egy olyan oktatási módszert is elsajátíthattak, amelynek szakmai eredményeit az oktatásirányítás is elismeri és támogatja. A csoportmunka-szervezésen alapuló tanítási módszert – amelynek célja, hogy a gyermekek tudásszintje emelkedjen, és folyamatos sikerélményt biztosítson számukra – a Stanford egyetem fejlesztette ki. A programot, amelyet a Vodafone Magyarország Alapítvány 2010 óta támogat, Magyarországon a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola és Óvoda adaptálta és vezette be Komplex Instrukciós Program néven 2001-ben.Szintén a tanárok munkájának támogatására jött létre a Vodafone AppTár, amelyből a tanárok ingyenesen válogathatnak a digitális oktatást segítő több mint 200 alkalmazás között. A tavalyi évtől az alapítvány dolgozói egy weboldalon elérhetővé tették azokat a bevált szakmai tartalmakat, segédanyagokat, amelyeksegíthetik a tanárok oktatómunkáját.Az iskolák rendszeresen részt vesznek a Vodafone Alapítvány által kiírt pályázatokon, ahol az összegyűjtött pontok függvényében különböző nyereményeket, jutalmakat kaphatnak. Legutóbb idén januárban részesült 25 000 forint jutalomban a Csongrád megyei iskolák közül a Pallavicini Sándor Általános Iskola.Nagyon jól teljesít ezeken a pályázatokon a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola isAz intézményvezető, Kazi Mária elégedett az eredményekkel: „A gyerekek fejlődése az elmúlt két évben szemmel látható, nagyon élvezik a digitális eszközökkel és izgalmas segédanyagokkal színesített tanórákat. Fontosnak tartjuk, hogy kövessük a digitális világ elvárásait, és a lehető legjobban felkészítsük a gyerekeket az új kihívásokra. A Digitális Iskola Program nagyban támogat minket ennek elérésében, bízunk benne, hogy a jövőben is a lehető legjobb képzést adhatjuk majd a diákjainknak a program segítségével."A program indulása óta már két alkalommal készített a Vodafone Alapítvány kutatást a tanárok és a diákok körében. Ebből kiderült, hogy a tanárok nagy örömmel fogadják és használják a tableteket. Ugyanakkor, felhívták a figyelmet arra, hogy önmagukban ezek az eszközök nem biztosítják a gyerekek folyamatos érdeklődését, ezért szükség van arra, hogy kreatív alkotómunkára használják a tableteket, és alternatív tudásforrásként tekinthessenek ezekre a táblagépekre és a hozzájuk biztosított applikációkra.A Digitális Iskola Program jelenleg az ország 24 iskolájában mintegy 6500 gyerek oktatását és csaknem 700 pedagógus munkáját támogatja.