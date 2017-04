Deja Vu Fesztivál 2017: íme a napi bontás

Magyarország legnagyobb, 3 napos retrofesztiválján az idén többek között a FIVE, a La Bouche, a Culture Beat, a Masterboy, a Soundlovers, a Master Blaster, a Magic Affair és a hip-hop-ikon Nana is tiszteletét teszi.A közel félszáz fellépő mellett már a napi bontás is nyilvános:FIVE – 20. Születésnapi VilágturnéLa BoucheCulture BeatNáksi 2K hits – Budapest Parádé recallKerozinHamvai PGUFOHappy Gang

Masterboy – The Comeback ShowNANAMagic AffairSterbinszkyTNT trackGroovehouseSkyland

Nathalie Aarts from the SoundloversMaster BlasterKozmix live showBestiákPeat JrAnimal CannibalsAD StúdióSpy the Ghost

A tavaly még kizárólag a 90-es éveket megidéző retroőrület idei harmadik napja a Millenium éveire koncentrál, a program élén a Soundlovers énekesnőjével és a Master Blasterrel, akik a 2000-es évek egyik legerőteljesebb „hands up" formációja voltak. A fesztivál vendégeit az idén tovább „nőtt" nagyszínpad és a rendezvényen visszatérő Tisza Gyöngye mellett további két, felturbózott látványvilágú partyhelyszín várja, melyek fellépői még bejelentés előtt állnak.A 90-es évek és a Millenium rajongóinak jó hír, hogy a héten még 3.490 Ft-os early bird áron kínálják a napijegyeket, míg a 3 napos bérlet a helyszíni 15.990 helyett 9.490 Ft-ért vásárolható meg. A kedvezmény csakis április 30. éjfélig érvényes a. (X)Újszegedi Partfürdő, 2017. június 2-3-4.