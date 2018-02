Deja Vu Fesztivál 2018: megjöttek az új nevek!

(X)



A tavalyi év végén bejelentett ötös fogat mellé a ma reggeli közlés szerint a 90-es és 2000-es évek további csillagai várhatóak: június 7. és 9. között a Tisza partján fűti fel a hangulatot a Mr. President, a Pharao, a frissen visszatért Fragma, a 2000-es évek abszolút slágergyárosa, a német Groove Coverage, valamint egy igazi zenei csemege a dancefloorfanatikusoknak, a tavalyi év végén újjászületett Maxx. A 90-es évek legnagyobb nyári slágerét, a Coco Jamboo-t jegyző Mr. President visszatérését ‑ ahogy a szervezők fogalmaztak ‑ valósággal kikövetelték a szegediek; a Moonlight Shadow-val, Poisonnel és a God is a Girllel világhírűvé vált Groove Coverage pedig egy tavaly nyári „kit szeretnétek" online kérdőíven kapta a legtöbb szavazatot. Igazi csemegének számít az egzotikus Pharao, a frissen visszatért, a Toca's Miracle-lel befutott Fragma és a 90-es évek egyik legtempósabb BPM-bombája, a Maxx.Mr President - Coco Jamboo (1996)Pharao - I show U secrets (1994)Groove Coverage - Moonlight Shadow (2001)Fragma - Man in the Moon (2002)MAXX - Get-A-Way (1993)A szegedi retróőrület 2018. június 7. és 9. között várja a 90-es és 2000-es évek szerelmeseit az Újszegedi Partfürdőn. A szervezők a vadonatúj fellépők mellé egy Valentin-napi akcióval is készültek: mától február 16-ig a helyszíni 14.990 Ft helyett 7.490 Ft-ért (50% kedvezménnyel) lephetjük meg párunkat egy 3 napos bérlettel bármelyik Ticketportal jegyirodában.