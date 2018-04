Deja Vu Fesztivál: új nevek és kedvezményes napijegyek!

Deja Vu Fesztivál - érd el Magad otthonról!

Újszegedi Partfürdő, 2018. 8-9.



Napijegyek, április 30-ig: 3.490 Ft

3 napos bérlet, április 30-ig: 9.490 Ft

Silver VIP bérlet, nagyon korlátozott számban: 24.990 Ft



Jegyirodák listája

Online vásárlás Újszegedi Partfürdő, 2018. 8-9.Napijegyek, április 30-ig: 3.490 Ft3 napos bérlet, április 30-ig: 9.490 FtSilver VIP bérlet, nagyon korlátozott számban: 24.990 Ft

(X)

Íme az idei, minden eddiginél grandiózusabb felhozatal - immáron napokra bontva:2018. június 7., csütörtök – az első nap ikonjai:Groove Coverage, Mr President aka LayZee, Fragma feat Tess, Kozmix live show, Erős vs Spigiboy, Groovehouse, Spy the Ghost, Peat Jr. aka. Peter Walley2018. június 8., péntek – a második nap ikonjai:SNAP! feat Turbo B, Captain Hollywood Project, MAXX feat Linda Meek, Sterbinszky, Kozsó és az Ámokfutók, UFO UpDaTe, Náksi 90's Supershow, Betty Love (Soho Party), Bárány Attila2018. június 9, szombat – a harmadik nap ikonjai:Real McCoy, Pharao, E-Rotic feat Lyanne Leigh, Pakito DJ set, Happy Gang, V-Tech, Splash, Dj Dominique, Kühl, Just-Inn, DusánMagyarország legnagyobb, 3 napos retró fesztiválja az idén is a Tisza partján, az Újszegedi Partfürdőn kerül megrendezésre. A 90-es és 2000-es évek hazai és világsztárjait felvonultató nagyszínpadon kívül a medence mellé felépített Classic House Beach-en és a 90-es Házibuli Színpadnál is újraélhetjük tinikorunkat – az utóbbi helyszínen a korszak dancefloor és funky himnuszaira. A fesztivál szervezői a mai naptól 3 héten át extra kedvezményes, 3.490 Ft-os early bird napijegyekkel csábítják a vendégeket, amelyek a Ticketportal teljes magyarországi hálózatában elérhetőek, Szegeden többek között a Délmagyarország ügyfélszolgálati irodájában, a Media Marktban és az IH Rendezvényközpontban.