Dél-Plast Zrt.: ,,A jövő nyílászárója"

„Nem vagyunk olyan gazdagok, hogy a legolcsóbbat vegyük meg." A bajai úti bemutatóteremmel és algyői gyártó telephellyel a régió legújabb és legkorszerűbb gépsorával rendelkezőezt az elvet vallja, ezért kizárólag a hosszú élettartamot garantáló, legmagasabb minőségűprofilcsaláddal szolgálja ki a lakosság, az építőipar és a viszonteladók igényeit gyorsabb határidővel, mint a piac többi szereplője. Mindezt megfizethető áron, de nem résztvevőjeként a szürke árversenynek.A 15 éves szakmai tapasztalattal bíró Mari Péter vezérigazgató kezdeti elképzelései beigazolódtak a jövő nyílászárójának tekinthető németműanyag nyílászáró termékcsaládhoz fűződően, mely a passzívház kategóriának is kiválóan megfelel. Anemcsak legyártja, hanem forgalmazza és be is építi termékeit.árnyékolástechnikai rendszerekben is otthon van: redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, roletták, napellenzők, szúnyoghálók, zsaluziák gyártására és forgalmazására is szakosodott, de a garázskapuk forgalmazásában is otthon van – billenő és szekcionális kivitelben, kézi és automatizált működtetéssel. Emellett párkányok, könyöklők, takarólécek értékesítésében és szerelésében áll ügyfelei rendelkezésére.A cég sikereinek egyik záloga, hogy a minőség rovására sosem köt kompromisszumot, és csak olyan megrendelést vállal el, amelyet a kívánt határidőre szállítani is tud. Ezért mer a szaktanácsadástól a kivitelezésig garanciát vállalni szolgáltatásaira – például nyílászárói tekintetében 7 évet.Mind a vezetőség, mind a gyártás tapasztalt, több évtizedes építőipari és műanyagipari gyakorlattal rendelkező szakemberekből áll, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az elmúlt két év több ezer legyártott nyílászárója.termékeikre és a munkatársak tudására tehát a régióban komoly igény van. Nem véletlen, hogy a cég kezdeti néhány fős létszáma két éven belül 15 főre nőtt.A Bajai úti bemutatóterem hétköznapokon 8–16 óra között várja ügyfeleit, de igény szerint más időpontban is rendelkezésre áll.