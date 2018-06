Diákoknak jár az akciós Fit World-bérlet

(X)

Kockás has és feszes popsi híján sokan nem merik levetkőzni gátlásaikat a vízparton, pedig itt az idő megmutatni az új strandfelszereléseket. Azonnali segítség nem létezik, de akciós bérlet igen! Azok a nappali tagozatos diákok, aki új belépőként most regisztrálnak a Fit Worldbe, kedvezményes áron, 4990 forintért edzhetnek a kondi- vagy aerobik start bérlettel. A június 15-től július 31-ig tartó akcióba az is belefér, hogy a teremedzők ingyenes edzéstervet írnak az újonnan belépőknek, amit 2*30 perces személyi edzés formájában gyakoroltatnak be velük.Kondizni azért jó, mert kötetlen időbeosztás mellett is végezhető izommunka a reggeltől estig nyitva tartó konditeremben, ahová nem kell előzetesen bejelentkezni. Itt mindenki a neki tetsző mozgásformát választhatja ki, de kérheti szakember segítségét is. Biztonságos körülmények között, közösségben sportolhat olyan emberek társaságában, akik hasonló céllal gyúrják magukat formába. A teremedzők szívesen adnak ingyen segítséget bármelyik kondigépnél, a személyi edzők fizetős szolgáltatásként vehetők igénybe akár kezdő, akár haladó sportolóknak. Gyorsan, hatékonyan segítenek a hozzájuk fordulók céljainak elérésében.Aki inkább a csoportos edzésformát kedveli és szeret zenére mozogni, több óratípus közül is választhat előzetes bejelentkezés mellett: hot iron, zsírégető step, alakformáló, TRX, crazy boksz, crosstréning, has + fenék, funkcionális alakformálás, TRX cross, kritikus részek, PortDeBras - a test és a lélek tánca, IRON MIX, TRX bootcamp, SMR órák garantálják a remek formát - no meg a sok-sok verejtéket.Ez utóbbi a siker velejárója, fogadjuk el! Főleg azért, mert a Fit Worldben van egy remek, most felújított zuhanyrészleg gyönyörűen kiépített, tágas szaunával, ahol kényelemesen lehet lazítani a fárasztó edzések után. Szoláriumuk a barnulni vágyókat várja. Szolgáltatásaik között a sport-, relaxáló, frissítő és cellulitmasszázs is szerepel, de ez nem tartozik a bérletcsomagok közé.A nyári bomba alakot rendszeres edzéssel lehet csak elérni - szögezi Neu László, a Fit World üzletvezetője, aki szerint edzések előtt és után is fontos az étkezés. Sportolás előtt 40-60 perccel kevés szénhidrátot vigyünk a szervezetünkbe, utána pedig az izomzatnak fontos fehérjedús ételt fogyasszunk! Lehetőleg minél több zöldség és gyümölcs kerüljön az asztalra, és a szükséges mennyiségű folyadékról se feledkezzünk meg!A 2003 óta működő Fit Worldben az élsportolók és a rekreációra vágyók is megtalálják a számításukat, tapasztalt munkatársaik kortól, nemtől, céltól függően egyénre szabottan segítik a sportolni, mozogni vágyókat - egész évben.