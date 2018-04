Digitális 3D CT- és panorámaröntgen-felvétel egy helyen!

Innovatív technológiájának köszönhetően a lehető legkisebb sugárterhelés éri a pácienst (a felvétel elkészítési ideje pár másodperc).

A berendezés segítségével 3D CT- és panorámaröntgen-felvétel is készíthető, így a páciensnek nem kell külön röntgenközpontba mennie a két felvételért. A CT-gép segítségével lehetőség van mindössze egyetlenegy fog gyökereinek alapos vizsgálatára, de képet kaphatunk a komplex fogazatról és állcsontról, valamint az ott található problémákról is.

A 3D CT nemcsak a szervezetet kíméli, de zöld technológiájának köszönhetően a környezetet is óvja.



Dr. Fehér Judit



A FUNKCIONÁLIS ESZTÉTIKAI FOGÁSZAT SPECIALISTÁJA



KOZMETIKAI FOGÁSZATI SZAKÉRTŐ



KONZERVÁLÓ FOGÁSZ ÉS FOGPÓTLÁSTANI, FOGSZABÁLYOZÓ SZAKORVOS



Dr. Fehér Judit számára a páciens korrekt és érthető tájékoztatása, az igényeire és a komfortérzetére való maximális odafigyelés ugyanolyan fontos, mint a professzionális, magas szakmai színvonalú fogászati munka. A 25 éves szakmai tapasztalat, a legmodernebb műszerekkel felszerelt szegedi fogorvosi rendelő, a minőségi anyagok mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a szegedi Fehér Dent Esztétikai Fogászat csatlakozott a jó hírű, kedvelt fogászati rendelők sorához.

A hagyományos röntgentechnológiák nem mindig nyújtanak pontos képet az esetleges elváltozásokról, pedig a precíz állapotfelmérés és diagnosztika az orvoslás egyik legfontosabb alappillére.rendelőjében az innovatív ‑ és a szervezetet is kímélő zöld technológiával rendelkező ‑teszi teljessé a fogorvosi radiológiai diagnosztikát. Az eddigi műszerekkel ellentétben ez a berendezés, segítségével háromdimenziós felvételek készíthetők a fogakról és az állcsontokról.A készülék a páciens feje körül körbefordulva készít felvételeket, majd ezekből a képekből egy szoftver segítségével állítjuk elő azokat a felvételeket, amelyek a diagnosztikában használatosak. A besugárzott terület az új sugárzási formának köszönhetően (amely leginkább egy háromszögre emlékeztet) sokkal jobban hasonlít a természetes fogívhez, így nem csak az érdektelen terület marad a sugárzási területen kívül, de egyúttalis. Mindemellett a berendezés 6 eltérő nagyságú arcüreg- és állkapocsízületi, valamint állcsontfelvétel készítésére is alkalmas.A 3D technológiával készült felvételek komplex képet mutatnak a gyulladásos elváltozásokról, de támpontot nyújtanak implantátumok tervezésekor, ciszták diagnosztikájában és a szájsebészet területén is. A részletes felvételeknek köszönhetőena foggyökerek helyzetéről, anatómiájáról, valamint a foggyökerek körüli területről is, amelyet kulcsfontosságú vizsgálni, ha gócbetegség gyanúja merülne fel.A Cone Beam CT nemcsak a fogorvos munkáját segíti, hanem a páciensre nézve is számos előnnyel jár.A folyamatos tanulás és képzés mellett elengedhetetlennek tartjuk, hogy csúcstechnológiás gépekkel segítsük a kezelések sikerességét. Afontos szempont számunkra, hogy pácienseink a lehető legjobb szolgáltatásban részesüljenek és biztonságban érezzék magukat. A legújabb Cone Beam CT-vel beépített Vatech Pax-i 3D digitális panorámaröntgen-berendezés lehetővé teszi, hogy pácienseink számára a legbiztonságosabb módon a lehető legpontosabb diagnózist állítsuk fel, és így személyre szabott kezelést tudjunk nyújtani számukra.Keressen fel bennünket bátran, kérjen időpontot online:vagy a-as telefonszámon, ha teljes körű, professzionális fogászati ellátásban szeretne részesülni!