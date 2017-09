Ebéd a Sanzonban - Hetente megújuló, változatos menüsorral várják a vendégeket

(X)

Továbbra is nagy divat az ebédmenü. Szerencsére találni is olyan minőségi helyeket, ahol nem a roston csirke vagy rántott sajt jelenti a gyors ebédet, hanem előkészített, de jó alapanyagból készült, megfelelő ár-érték arányú menü is elérhető.Ilyen az Art Hotel Szegedben található Sanzon Restaurant is, ahol 11.30 és 15 óra között várják ebédmenüvel a vendégeket. Választani négy leves-előétel, négy főétel és három desszert közül lehet. A két fogás 1780, a három 1980 forint. A magas színvonalú, változatos menüsorból mindenki megtalálhatja a neki tetsző ételeket, amihez egy pohár ajándék üdítő is jár. Ha valaki mindennap itt ebédel, akkor sem unja meg, mert szinte mindennap mást ehet. A desszerteket helyben készíti egy mestercukrász, de a Sanzon kenyere is a konyhában készül. A menüsor azis megtalálható.Az étterem rendezvények – esküvő, konferenciák, osztálytalálkozók, családi rendezvények – lebonyolítására is alkalmas. A Sanzonba ebédelni érkezők pedig két órát ingyenesen parkolhatnak a szálloda mélygarázsában.Természetesen mi is kipróbáltuk, mit kínál a Sanzon ebédre. A marha erőleves cérnametélttel karakteres, egyszerű leves, nincs túlbonyolítva, egyszerűsége teszi vonzóvá. Az előétel – kapribogyós, tormás fogas tatár almahabbal és bagett csipsszel – a textúrák tökéletes találkozása. A lágy habot és a ropogós csipszet a könnyed haltatár teszi teljessé. Minden falat egy újabb élmény. Két főételt kóstoltunk: a rozmaringos grillezett csirkemell juhtúrós bulgurral dicséretet érdemel, mert a csirkemellet bár nagyon könnyű kiszárítani, de ez tökéletesnek bizonyult. A puha szaftos húsnak harmonikus kiegészítője a bulgur. A pankó morzsában sült lepényhalfilét citrusos salátával és burgonyapürével tálalták. Ropogós bunda öleli körbe a tengeri halat, jól illik hozzá a saláta. A sajttorta berkenyeszósszal tökéletes lezárása az ebédnek, a süteményt vizuálisan és ízében is feldobja a kissé fanyar szósz.