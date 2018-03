Egész évben 15 százalék kedvezmény a Mega Halláscentrumban

(x)

Mega Kft. Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelő

Sokan nem tartják be azt az aranyszabályt, hogy a hallókészülékeket naponta kell tisztítani és szárítótégelybe helyezni. Ha ez elmarad, a mikrofonnyílások könnyen eldugulnak, gátolva ezzel a tökéletes működést. Ilyenkor számos baktérium telepszik meg a készüléken, és a fertőzés veszélye is fokozott. A szaküzlet 2018. december 31-ig 15 százalék kedvezménnyel kínálja tisztítócsomagját.Jó tudni, hogy a hideg miatt télen hamarabb lemerül a hallókészülék, és hűtőben sem szabad tartani az elemeket.– A szobahőmérsékletet kedvelő tartós vagy tölthető elemet a fülbeizzadás miatt az erős napsütésnek ne tegyük ki. A speciális elemek élettartama változó, folyamatos használat mellett 4–10 napot bírnak ki. A csomagolást érdemes megőrizni az elemcseréhez, ebben az üzlet munkatársai készségesen segítenek a vásárlóknak – tájékoztat Kisné Kotogán Zsuzsanna vezető audiológus.Előfordul, hogy a vásárlók véletlenül vízbe ejtik a készüléket. A szaküzletben szárítással azonnal orvosolható a baj. Akik először próbálkoznak, gyakran attól félnek, hogy kipotyog a fülükből a hallókészülék. A fül mögötti készülékeknél erre nyújt megoldást az illesztékek széles kínálata. A fül belsejéhez tapadó illeszték a tökéletes tartás érdekében egyénre szabva is készülhet.A 8 gyártó termékeit kínáló szaküzlet személyes tanácsadással, ingyenes hallásvizsgálattal, 15 éves szakmai tapasztalattal, felkészülten várja vásárlóit. Az érintettek zöme sokáig halogatja a hallókészülék megvásárlását, pedig használata stimulálja az agyat és fenntartja a szellemi frissességet. Javul az életminőség, így a kommunikáció és a társadalmi kapcsolatok is – hangsúlyozza Kisné Kotogán Zsuzsanna.