Eglo óriás LED-panel: a modern otthonok fénypontja

A helyiségek mérete egyre növekszik, trendivé váltak a nagy, egybenyitott terek. Ezzel párhuzamosan a fűtési és hűtési lehetőségek optimalizálása érdekében szívesen csökkentjük otthonunk belmagasságát. Emiatt az elmúlt években egyre többen keresik a nagy méretű, erős fényű mennyezeti lámpákat, amelyek praktikus és helytakarékos módon nyújtanak segítséget a helyiségek megvilágításában.A mai igényeket szolgálják ki az óriási, akár 80-100 centiméter átmérőjű mennyezeti panelek, amelyekben ötvöződik mindaz, ami a jelenlegi elvárásoknak megfelel. Divatos megjelenésükkel remekül helyettesítik a megszokott függesztett lámpákat, csillárokat, fényáramban pedig bőven túllőnek a hagyományos lámpák képességein.Képzelj csak el egy 50-55 négyzetméteres, amerikai konyhás, alacsony belmagasságú konstrukciót! Te milyen világítási megoldást választanál? A helyiség méretére való tekintettel mi az óriáspaneles világítást javasoljuk, ugyanis így nemcsak divatos megjelenést, hanem még optimális fényviszonyokat is teremthetsz, ráadásul roppant helytakarékos módon!Süllyeszthető és függeszthető formában is választhatsz falon kívül, a plafonra helyezhetőt vagy álmennyezetekhez és gipszkarton felületekbe ágyazva is egyszerűen használhatót. A helytakarékosság mellett a LED-technológiának köszönhetően energiatakarékos is, így a panelek segítségével nemcsak ultramodern helyiségeket alakíthatsz ki, hanem még helyet, energiát és így pénzt is spórolhatsz! Az Eglo LED-panelei abszolút homogén, káprázásmentes fényt biztosítanak lehengerlő fényélménnyel. Kialakításuknak köszönhetően pedig bármilyen helyiségben megállják a helyüket. Remekül variálhatóak, forma és méret tekintetében többféle változat közül szemezgethetsz a 30 cm-es átmérőtől egészen a 120 cm széles panelekig, kör, négyzet és téglalap alakúak közül.Egyes LED-panelek okoskivitelben is elérhetőek, amelyek az Eglo Connect intelligens rendszere révén egyszerűen egy mobilapplikáció vagy Bluetooth-távirányító segítségével könnyedén vezérelhetőek. Kedvedre szabályozhatod fényforrásod színét, fényerejét és színhőmérsékletét, emellett egy-egy gombnyomással fel- és lekapcsolhatod. 16 millió gyönyörű szín és 50 ezer fehérárnyalat közül válogathatsz, a határt csakis a képzeleted szabhatja meg.