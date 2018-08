Egy jó Ház-Mesterre mindig szükség van

Önmagáért beszél, hogy zömében ajánlás útján érkeznek a megrendelések a főleg víz-, gáz-, fűtésszerelésre, csatornahálózat kiépítésére és javítására, valamint duguláselhárításra szakosodott, 2010-ben alakult Ház-Mesterhez, amely 8 éve stabil szereplője a szegedi piacnak.Korrektség, megbízhatóság, pontosság, rugalmasság, minőségi kivitelezés és a munkára vállalt garancia jellemzi a részben új építésű házak gépészeti kivitelezésével, a régi ingatlanok felújításainak szereléseivel, kazán- és gázkészülékek cseréjével, központifűtés-szereléssel foglalkozó Ház-Mestert. Munkáik mellé - a környékben egyedülálló módon - a teljes dokumentációt, például gáztervet, kéményvizsgálati jegyzőkönyvet is elkészítik a tervezéstől az átadásig.Másik területük a csatornahálózat kiépítése és javítása: ejtővezetékek, földben lévő vízszintes hálózat kialakítása és javítása mellett teljes körű duguláselhárítást és csatornatisztítást is végeznek napi 24 órában. Ez utóbbiakat jól kiegészíti a kamerás csatornavizsgálat, amivel - köszönhetően a magas minőségű, német berendezésnek - pontosan behatárolhatók a csatornák hibái, hibás szakaszai, ennek következtében lényegesen csökkenthetők a javítási, felújítási költségek. Így a hiba feltárása, elhárítása, valamint a javítás és a tisztítás is könnyen lehetővé válik.Budapesten kívül csak a Ház-Mesternek van olyan csőtörésvizsgálatra alkalmas műszere, mely 10-50 centiméteres pontossággal megmutatja a vízszivárgás pontos helyét. Minden megbízásukat fényképekkel dokumentálják, mára több mint 10 ezres nagyságú fotóbázissal rendelkeznek.„A szolgáltatás fontosabb, mint a nyereség. A nyereség nem cél, hanem a szolgáltatás eredménye."- ennek a Henry Ford-idézetnek a jegyében komoly, minden részletre kiterjedő felmérés előzi meg elkészített árajánlataikat, melyekre minden esetben árgaranciát adnak: náluk a műszaki tartalom sosem kerül többe, mint ami az árajánlatban szerepel. A költséghatékonyság jegyében csak a valós beépített anyagmennyiség alapján számláznak - hangsúlyozza Péli Csaba, aki feleségével együtt vezeti a céget.Mivel évről évre több a megrendelése a családias hangulatú, jelenleg 14 fővel dolgozó Csongrádi sugárúti kft.-nek, most is szakembereket keres. Hosszú távú céljaik közé tartozik egy olyan cégstruktúra, munkahelyi légkör és anyagi háttér megteremtése, amely képes megtartani munkatársait, valamint a dolgozói is hosszú távon számíthatnak a cégre, mint megbízható munkaadóra.