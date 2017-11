Egy napra Szegedre költöznek a jövő technológiái

A házigazda

A PC Trade Systems már ma a jövő technológiáit hordozó megoldásokat kínálja, tisztán látja az IT széles világán belül azon területeket, ahol üzleti partnereivel együttműködve a legnagyobb hozzáadott értéket tudja nyújtani, miközben segíti ügyfeleit a mindennapi működésben, a problémák megoldásában.

KEREKASZTAL A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁIRÓL

A látogatók egy izgalmasnak igérkező kerekasztal-beszélgetést is meghallgathatnak, melyen megtudhatjuk, hogyan vélekednek a vezető IT-szereplők képviselői arról, hogy mit várnak a következő néhány évtől, és várakozásuk szerint mi lesz az az innovációs eredmény (termék, megoldás), ami az emberiség életére a legnagyobb hatással lesz? Elmondják, hogy várakozásuk szerint milyen jelenlegi munkahelyek nem lesznek már 10 év múlva a digitalizáció következtében.

A SzeBIT november 22-én 9-től 17 óráig várja ingyenesen a látogatókat az SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A kiállításról, az előadásokról és a workshopokról az esemény honlapján, a www.szebit.hu-n illetve a Facebookon olvashat részleteket.

A kiállítók (HP, Fujitsu, Acer, Epson, Microsoft, TP-Link, Legrand, Kvazar, Mozaik, PC Trade Systems) standján ott lesznek egyebek között az ultrakönnyű notebookok, az új generációs VR-szemüvegek, de az előadásokon és a tematikus workshopokon szó lesz a mesterséges intelligenciáról, a digitális forradalomról, az IT-biztonságról, a legújabb üzleti megoldásokról és még sok mindenről, ami a negyedik ipari forradalmat kézzel foghatóvá teszi.– Célunk, hogy ne csak elszenvedjék, hanem meg is értsék ezeket az emberek –fogalmaz Tóth Gábor, a PC Trade Systems ügyvezető igazgatója, hozzátéve, azzal a szándékkal kérték fel partnercégeiket, hogy legyenek ebben társak. Hangsúlyozzák, nem vásárra, termékbemutatóra invitálják a látogatókat, a cégvezetőket, a döntéshozókat, az egyetemi hallgatókat és a diákokat Szegedről, Magyarországról, valamint a környező országokból – elsősorban Szerbiából és Romániából –, hanem egy olyan ingyenes és színvonalas rendezvényre, amely a jövőbe mutat.Az egyik workshopon például az Acer a jövő tantermét rendezi be, a szegedi Mozaik Könyvkiadó pedig saját interaktív oktatási tábláját mutatja be. A jövő nyomtatástechnológiájáról az Epson szakértője tart előadást, de a házigazda is hallatja hangját az IT-biztonság témakörében. Szegvári Gábor arról beszél, mennyire ki vagyunk téve az informatikai támadásoknak, és mit lehet tenni ezek ellen.A szervezők sokféleképpen aktivizálják a látogatókat, érdeklődőket, ezek között lesz egy online kérdőív is. Ennek kitöltője lemérheti digitális felkészültségét, valamint naprakész információkat kap a válaszok aktuális helyzetéről. Egyebek között arra kíváncsiak, mikorra lesznek önvezetők az autók. Mert ez is ott van a jövő technológiái között, ami már nem is olyan távoli. Nem véletlenül választották a rendezvény szlogenjének azt, hogy „Szegedre jönnek a jövő technológiái".A PC Trade Systems az elmúlt másfél évtizedben a szakmán túl ismert lett közéleti szerepvállalásairól is, ennek sorába illeszkedik, hogy az esemény napján laptopokat adnak át az Ágota Alapítvány szegény sorsú gyermekeinek. Ők is a jövő zálogai.Látható, kipróbálható és tesztelhető lesz a SzeBIT-en a szemkövető technológiával felszerelt ívelt monitor, a világ legkisebb 4K (Ultra HD) felbontású lézeres technikával vetítő projektora, felső kategóriás, ultra vékony notebookok, a világ legjobb gamer notebookjai, egy szuperközeli vetítővel megvilágított interaktív munkaasztal, olyan rendszer, mely szerver leállás esetén felhőből történő gyors rendszer-visszaállítást valósít meg.A látogatók találkozhatnak robottal, lehetőségük lesz bepillantani a virtuális valóság (VR) világába, a saját izomerejükkel megtermelt árammal beindítani és üzemeltetni egy hatalmas fénymásolót, továbbá kipróbálhatják magukat a legmodernebb digitális zeneszerzés területén is. Sőt, a mesterséges intelligencia megtippeli az érdeklődők nemét, korát és a kedélyállapotát is.A látogatók részt vehetnek egy jövőbe tekintő interaktív, digitális tanórán.Látható és kipróbálható lesz hazánkban először a HP Omen X notebook, a HP legerősebb gamer notebookja.Acer Predator gaming portfólió termékei szemkövető technológiával felszerelt, ívelt monitorral, csupán 18,9 mm-es vastagságú, nagy teljesítményű Predator Triton notebookkal. Az Acer standnál az érdeklődők tesztelhetik is a felső kategóriás Predator termékeket.Megtekinthetik a legújabb ultra vékony Acer notebookokat és 2-in1 (notebookként és tabletként is használható) eszközöket, felszerelve a legmodernebb technológiákkal.A szemináriumon részt vehetnek egy jövőbe tekintő, interaktív, digitális tanórán, ahol az Acer megmutatja a világ legkisebb 4K (Ultra HD) felbontású lézeres technikával vetítő projektorát is.Az Epson-stand látogatói működés közben láthatnak egy nagy teljesítményű lézerprojektort, megismerhetik ennek a forradalmian új fényforrásnak a működési elvét és a hosszú távú üzemeltetésben mutatkozó előnyeit. Kipróbálható lesz továbbá egy szuperközeli vetítővel megvilágított interaktív munkaasztal, ami kisebb csapatoknak ideális kreatív munkákhoz.A gyártó nagy hangsúlyt fektet a környezetbarát és energiahatékony megoldásokra. És mindezt nem csak a szavak szintjén teszi! A látogatóknak lehetőségük lesz a saját izomerejükkel megtermelt árammal beindítani és üzemeltetni egy hatalmas, A3-as fénymásolót...Az idei SzeBIT-en a látogatók nem csak a Fujitsu legújabb technológiai újdonságaival ismerkedhetnek meg, de kipróbálhatják magukat a digitális zeneszerzés területén is! Jöjjön és legyen részese egy eddig még sosem hallott zenei mű létrehozásának!Olyan megoldások, melyek segítségével tucatnyi dokumentumot 30 másodperc alatt lehet digitalizálni és felhő tárhelyre juttatni, olyan döntéstámogató rendszer, amely például e-mailek dátumából pillanatok alatt munkatársaink leterheltséget elemző, komplex kimutatást varázsol, vagy szerverleállás esetén felhőből történő gyors rendszer-visszaállítást valósít meg.A látogatók 30 perces előadásokat hallgathatnak meg és workshopokon vehetnek részt a jövő technológiáiról, többek között a jövő oktatásáról, a legkorszerűbb wi-fi-hálózatokról, a nyomtatás jövőjéről, a jövő munkahelyéről, a digitális munkavégzésről, IT-biztonságról, elosztás- és finomvédelemről. A látogatók részt vehetnek egy jövőbe tekintő interaktív, digitális tanórán, betekinthetnek egy nagyvállalat elképzelt jövőbeli IT-rendszerébe.09.45–10.00 Megnyitó – Tóth Gábor ügyvezető, PC Trade Systems Kft.10.00–10.20 Köszöntő és IT eszközök ünnepélyes átadása az ÁGOTA Alapítvány részére – Kakas Béla Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke10.20–11.00 MOZAIK Education – Versenyképesség növelése az oktatásban - mozaBook, a digitális tanársegéd11.00–11.40 IT oktatás és K+F+I a Szegedi Tudományegyetemen. Előadó: Csendes Tibor, Szegedi Tudományegyetem11.40–12.10 TP-LINK – Iskolai, szállodai Wi-Fi hálózatok - akár otthonra is.12.10–13.00 SZÜNET13.00–13.45 ACER – Acer, a híd az emberek és az informatika között13.45–14.15 EPSON – A nyomtatás jövője…14.15–14.45 HP – A HP megteremti a jövő munkahelyét14.45–15.15 MICROSOFT – New Way of Work – Avagy mit jelent a digitális munkavégzés?15.15–16.00 Kerekasztal beszélgetés a jövő technológiáiról16.00–16.30 LEGRAND – Elosztás és finomvédelem – Legrand. A jövő strukturált hálózata – Legrand LCS310.20–11.00 Acer workshop: digitális tanóra11.30–12.00 Microsoft workshop: Microsoft 36512.15–12.45 HP workshop: Modern munkahely, Virtual Reality13.00–13.30 Kvazar workshop: Hogyan bírjuk szóra adatainkat – előadó: Fung Gábor13.45–14.15 Fujitsu workshop: Egy nagyvállalat elképzelt jövőbeli IT rendszere Fujitsu alapokon14.30–15.00 Legrand workshop: WEB/SNMP távfelügyelet – Legrand. LCS3/RJ45 quick-connection – Legrand15.15–15.45 Vállalati szoftverek a hatékonyság zálogai. Előadó: Szegvári Péter, PC Trade Systems Kft.16.00–16.30 IT-biztonság előadás. Előadó: Szegvári Gábor, PC Trade Systems Kft.