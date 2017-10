Együtt edzeni könnyebb - rájöhetsz Te is a Fit World Fitness csoportos óráin - Találd meg az 50 óra közül a kedvenceidet

Ideje leszámolni azzal a tévhittel, hogy a csoportos óra kizárólag aerobik lehet: a Fit World Fitnessben a klasszikus alakformáló órákon túl kemény funkcionális tréningek, küzdősport vagy épp táncos alapú edzések közül válogathat a vendég.



Közösségben sportolni több szempontból is motiváló: a fitnesztermekben tartott jó hangulatú, zenés órákon igazi csapatszellem alakulhat ki az együtt izzadó vendégek között, a kedveszegett versenyzőket felfelé húzza, hogy nemcsak az edző, hanem a társai is bírják a tempót. A dinamikus zene segíti a kikapcsolódást, felszabadít a hétköznapok rutinja alól, a gyakorlatsorokat is változatosan állítják össze az oktatók. Ráadásul a belvárosi Fit World Fitnessbe sok külföldi vendég is jár, nyelvtanulásnak sem utolsó lehetőség, ha barátkozol!



A Fit World csoportos órái a napirendedhez igazodnak: hétköznaponként már reggel fél héttől tartanak köredzést funkcionális gyakorlatokkal, vagy bokszos alapokra épülő crazy boksz órát – felpörgeti a reggelt egy intenzív edzés. Aki kicsit később kelne, fél 8-ra is mehet az alakformáló fitballra, vagy fél kilenctől különböző alakformáló edzésekre. A teljes testet megdolgoztatja a fél 10-kor is kezdődő hot iron zenés, súlyzós edzés, és a TRX-ből is jut délelőttre. Ha az ebédszünetet szeretnéd kihasználni egy kis mozgásra, délben is mehetsz crosstraining vagy TRX órákra. Ráadásul kedvezményes 10 alkalmas bérletet is válthatsz a hétköznap 15 óra előtti edzésekre: 7500 helyett 6900 forintért járhatsz csoportos órákra és konditerembe.



Nemcsak az órák időpontja változatos, hanem a különböző tréningeket tartó oktatók listája is – külön odafigyelnek a Fit Worldben arra, hogy egyféle óratípust különböző habitusú edzők tartsanak. Aki az impulzív, erős személyiséget keresi, vagy inkább csak a gyakorlatokra koncentrálna, és nem igényel plusz biztatást, egyaránt megtalálja a számítását. Ha pedig bizonytalan vagy, melyik edzés való neked, kinél szeretnél órákra járni, vagy intenzív hónapot szeretnél, akkor válthatsz havi aerobikbérletet felnőttként 8500, diákként 7300 forintért, és egy hónapig korlátlan alkalommal látogathatsz bármilyen csoportos órát!

Hétvégén sem kell lemondani a mozgásról: délelőtt és délután is több órára jelentkezhetsz be a www.optime.hu oldalon.

