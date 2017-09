Élen jár a visszérkezelésben az újonnan nyíló VeinStream Klinika - Egyetlen nap elég a gyógyuláshoz

+36-70/775-8746

(X)

A visszeresség népbetegség. Minden második felnőtt ember lábán jelentkezik valamilyen formája: legyen az esztétikai problémát okozó seprű- vagy pókvéna, esetleg az életminőséget rontó súlyosabb változata. Ez a forma már korlátozza az utazás szabadságát, a rekreáció, wellness lehetőségét, kockázatossá teszi a terhességet, vagy már az életet veszélyeztető alattomos szövődményeket, gyulladást, vérzést, tüdőembóliát okoz. Egy biztos: nem legyinthetünk rá, foglalkozni kell vele. Az alsó végtagi visszeresség kezelésében közel száz évig semmilyen változás sem történt. Műtét esetén mind a mai napig – gyakorlatilag pontos előzetes feltérképezés nélkül – a láthatóan kórosan tágult visszereket számos kisebb-nagyobb vágásból, szúrásból eltávolítják, a fő visszértörzset teljes egészében kitépik. Enyhébb formánál a kezelőorvos a látható vénákba azokat elzáró injekciót ad.A műtéti fájdalmak kiküszöbölése és a gyors felépülés igénye, valamint a robbanásszerű érsebészeti technikai fejlődés együttesen hívták életre a VeinStream Klinikán alkalmazott eljárásokat: a katéteres (endovaszkuláris) visszérsebészetet és a fájdalommentes fagyasztásos lézeres, illetve fagyasztásos injekciós, esztétikus visszérkezelést.Az új rádiófrekvenciás, lézeres és ragasztásos technikák több lényeges ponton különböznek a hagyományos visszérműtéttől, melyet még közel száz év elteltével is döntő többségében végeznek Magyarországon.1. A beavatkozást előzetes, részleteselőzi meg. Így pontosan meghatározható a visszerességet kiváltó valamennyi ok, ezáltal a korrekt ellátás lehetősége. Ezzel egy esetleges kiújulás valószínűsége is jelentősen csökken – a korábbi kockázat harmadára.2. Az összes új eljárás során folyamatoszajlik a műtét: a kóros visszérszakaszok, azok eltávolítása helyett.3. Az új eljárások között az érzéstelenítés igényében és a felépülés idejében van némi eltérés. A hagyományos műtét altatás igényével és az egy-másfél hónapos felépüléssel szemben a lézeres, rádiófrekvenciás műtét helyi érzéstelenítést, esetleg éber bódítást, néhány napos lábadozást tesz csak szükségessé. A legújabb, ragasztásos eljárás pedig még érzéstelenítést sem igényel, az ambuláns műtőből kilépve az élet azonnal mehet tovább.A VeinStream Klinika a legmodernebb eszközökkel felszerelt, munkatársaink a legnagyobb ilyen jellegű tapasztalatokkal bíró magyar érsebészek. Rendelkezésre áll a legmodernebb színes, úgynevezett Zóna Ultrahang, a visszérrendszert láthatóvá tevő infravörös technikán alapuló VeinFinder technika, mely az alapfeltétele a ClearVein lézeres seprűvéna-kezelésnek. Több mint hat éve végezzük az endovénás, lézeres rádiófrekvenciás (ClosureFast, F Care) műtéteket több ezer beteg pozitív visszajelzésével, valamint az országban elsők között a ragasztásos VenaSeal technikát. Mindezt olyan környezetben, amely biztonságot, felkészültséget, high-tech eljárást és nem utolsósorban harmóniát jelent.Szeged Tábor u. 6/B(Bejelentkezés hétköznap 16-18 óra között)