Életet is menthet a segélyhívós telefonkészülék

Mega Kft. Fül-orr-gégészeti és audiológiai magánrendelő

6720 Szeged, Roosevelt tér 7–9. • Tel.: 62/424-607 Halláscentrum

6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34. • Tel.: 62/424-603

hallascentrum@megakft.com • www.megakft.com 6720 Szeged, Roosevelt tér 7–9. • Tel.: 62/424-607 Halláscentrum6723 Szeged, Felső Tisza-part 31–34. • Tel.: 62/424-603

(X)

Az időskori halláskárosodásra tökéletes megoldás lehet a hallókészülék, de a nem várt helyzetekre biztonságot és életmentő segítséget a karra köthető, nyakba akasztható segélyhívóval összekapcsolt vezetékes telefonkészülék adhat még a jól hallóknak is.A nagy méretű kijelzővel és számokkal ellátott telefon a gyengén látó időseknek tesz hatalmas szolgálatot, emellett összehangolható a hallókészülékkel, amely beállításaira azonnal reagál. Így használója a telefonbeszélgetéseket is maradéktalanul élvezni tudja.Öt telefonszám gyorshívással azonnal tárcsázható róla, sőt, a karórához hasonlító, elemmel működő segélyhívó megnyomásával baj esetén a készülék azonnal hívja az előre betáplált számokat.Ennek egyik legjobb példája, ha az idős ember a fürdőkádból nem tud kiszállni, vagy elcsúszott a lakásban és képtelen segítség nélkül talpra állni. A 20-30 méter hatótávolságú segélyhívó a nyakba is akasztható. Cseppmentes, vagyis a zuhanyzáskor ráhulló víz sem árt neki.A Geemarc Serenities típusú telefon csengőhang mellett fényvillogással mutatja a bejövő hívást, és addig jelez, amíg nem veszik fel a készüléket. Kagylójának hangereje akár 30 decibellel is növelhető, a telefon kihangosítható, sőt, még a csuklópánton lévő távirányítóval is fogadhatóak a hívások.Ez a készülék személyesen is megtekinthető a Felső Tisza-parti Mega Halláscentrum nyílt napjain június 23. és július 3. között. Ekkor lehetőség nyílik kipróbálni a legmodernebb, csúcskategóriás, digitális hallókészülékeket, de ingyenes hallásvizsgálattal és tanácsadással is várják az előzetesen bejelentkezett vendégeket. A 15 éves szakmai tapasztalattal rendelkező cég vezető audiológusa, Kisné Kotogán Zsuzsanna arra is emlékeztet, hogy egész évben 15 százalék kedvezményt biztosít az illesztékekhez szükséges tisztítócsomagok árából régi és új vendégei számára.