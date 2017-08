Élhető otthonok épülnek a Damjanich utcában

(X)

A belváros közelében, a Damjanich utcában hatlakásos társasházat épít a Bényi Team Kft. elérhető áron. A készülő modern otthonok még várják új tulajdonosaikat, akik elképzelései és igényei szerint még alakíthatóak a lakások. Az egy kézben lévő tervezésnek és kivitelezésnek köszönhetően könnyen, rugalmasan tud a kft. alkalmazkodni, hogy valóban álmai otthonává válhassanak az épülő lakások.A négyszintes, belső udvarral rendelkező társasházban két darab, belső emeletes, 100 m-es lakás várja a nagyobb családokat, míg a két-két amerikai konyhás, előszobás, 61 és 57 m-es változat ideális választás kisebb családoknak és pároknak. Utóbbiak három különálló szobával rendelkeznek, így befektetésként is jól hasznosíthatóak. Sőt igény szerint össze is nyithatóak a kisebb lakások egy közel 120 m-es, tágas otthonná alakítva az emeletet. Minden lakáshoz tartozik egy erkély, a nagyobbakhoz kettő is. A kevés lakásszám pedig egyben kis, családias lakóközösséget is jelent a lakóknak.Nyugalmas, csendes környéken helyezkedik el a társasház, mégis közel van a belvároshoz és a bevásárlóközpontokhoz, szupermarketekhez. Ráadásul a lakások az első emelettől kezdődnek, és háromrétegű üvegezéssel rendelkeznek, biztosítva az ott lakók nyugalmát. A szigetelés 12 centis, és biztosítja az alacsony fenntartási költségeket, míg a fűtés egyedi és padlóba épített vagy radiátoros megoldással is választható.Három garázs és három beálló várja a jövőbeli tulajdonosokat és lakókat, akik még CSOK-ot is igényelhetnek a lakásokra – akár a 10+10-es konstrukciót is. Érdemes már most, az építkezés alatt lefoglalni a lakásokat, ahová 2018 nyarától költözhetnek be a jövőbeli lakók. Érdeklődni a 06-20/354-8937-as számon lehet.