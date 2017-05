Élményalapú informatika a reggeli mellé - Digitális Pastor-óra a Forrásban

Második alkalommal rendezett cégvezetőknek, döntéshozóknak VIP reggelit a szegedi Hotel Forrásban aA Vezetői IT Percek célja, hogy a digitalizáció jelentette lehetőségekről és a cégek életében nehézséget okozó mindennapi informatikai problémák megoldásairól essen szó hétköznapi nyelven, az előadók konkrét példáján keresztül – egy finom reggeli mellett. A digitalizációban való lemaradás ugyanis ma már komoly versenyhátrányt okoz.

Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged világhírű edzője előadásában arról beszélt, hogy ma már a kézilabda sem nélkülözheti a digitális technológiát, és hogy mennyire hasznos a munkájában egy-egy speciális szoftver, amellyel a játékosok munkáját nemcsak edzés, de akár mérkőzés közben is egyesével, alaposan és objektíven elemezheti. Ezeknek az információknak a birtokában aztán félidőben vagy akár egy időkérés közben is a legmegfelelőbb instrukciókkal segítheti a játékosok munkáját. Egy testreszabható szoftverrel a videós elemzésekhez szükséges vágásokat is úgy készítheti el, ahogy neki megfelelő. A mester azt is elmondta, a játékosokra szívesen tenne még több adatot rögzítő csipet, de tart a sérülések veszélyétől. Erre a közönség soraiból rögtön érkezett is megoldási javaslat, így az előadás során nem csak a közönség, maga az előadó is hasznos ötletekkel gazdagodott.A VIP reggeli rendezvénysorozat egyik legfontosabb értéke, hogy minden résztvevő láthatja, vállalkozása működésének olyan területein is komoly hozzáadott értéke lehet az információtechnológiai megoldásoknak, amire nem is gondolt. Aszervezésében így emberközeli, élményalapú informatikát szervíroznak a reggeli mellé.. (X)