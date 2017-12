Első magyar cégként nemzetközi díjat kapott a szegedi PC Trade Systems

Európai, afrikai, indiai, és közel-keleti viszonteladókat előzött meg a., amely a magyar cégek közül elsőként nyerte el a Fujitsu legrangosabb elismerését. Az „EMEIA Best Fujitsu Channel Ambassador", azaz „A Fujitsu legjobb nagykövete az EMEIA (Európa, Közel-Kelet, India és Afrika) régióban" címet minden évben azok a partnerek kaphatják meg, akik valamilyen szempontból kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Ahogy, a Fujitsu egyik alelnöke fogalmazott: „A díjat a PC Trade Systems a Fujitsu termékekre való összpontosításért érdemelte ki, amely a legmagasabb szintű termékhűséggel, korrektséggel, kommunikációval és csapatmunkával párosul". A rangos elismerést a magyar információtechnológiai vállalat ügyvezetője,vette át a müncheni Fujitsu Forumon. A közgazdász végzettségű cégalapító gratulált mindenkinek, aki bármilyen módon részt – akár a legkisebbet is – vállalt ennek a díjnak az elnyerésében az immár ötven főt foglalkoztató PC Trade Systemsnél.A szegedi fióktelepű vállalkozás nemcsak a Fujitsu iránt elkötelezett, de a társadalmi felelősségvállalásból is kiveszi a részét. Ennek szellemében ösztöndíjat alapított például a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, hogy ezzel támogassa a tehetséges hallgatókat. Emellett a PC Trade Systems megszervezte a kelet-európai régióban kiemelkedő csúcstechnológiai kiállítást, a SzeBIT-et, melyen közreműködött a cég abban, hogy az ÁGOTA Alapítvány pártfogása alatt álló, nehéz sorsú fiatalok laptopot kapjanak a továbbtanulásuk segítése érdekében. A jövő szakembereinek felkészítéséhez pedig az iskolák jobb, korszerűbb informatikai felszereltségének biztosításában is elhivatott a PC Trade Systems. Teszi mindezt akár Fujitsu termékekkel, amelyeket ezúttal már a magyarországi forgalmazók közül elsőként A Fujitsu nagykövete az EMEIA régióban cím birtokában ajánlhatnak.