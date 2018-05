Elvis, The Musical - Egyedülálló élettörténet a legnagyobb slágerekkel

(X)

Látványos, izgalmas, a Király zenei termésének legnagyobb slágereit felvonultató musical érkezik hamarosan a fővárosba és két vidéki nagyvárosba. A show Elvis életének kiemelkedő állomásait és meghatározó szereplőit vonultatja fel, feltárva a Király zene iránt elkötelezett és a show-businessre feláldozott életének kulisszatitkait. Az előadásban felcsendül majd 24 örökérvényű Elvis-nóta, így a Jailhouse Rock, az It’s Now or Never, a Suspicious Mind, a My Way, a That’s All Right Mama vagy Always on My Mind is. A kétórás produkcióban a dalokat élőben kíséri a zenekar, és majd’ 20 előadóművész alakítja a különböző karaktereket. „Elvist magát két színész játssza" – meséli László Sándor, az darab magyarországi producere. „Egy az ifjút, aki a kezdeteknél természetes szőke hajával, kamionsofőrként megállt egy stúdió előtt, hogy felvegye lemezre első demóját édesanyja születésnapjára. Egy másik művész pedig a sikereinek csúcsán lévő, de már önpusztító életstílusával a véget is előrevetítő, éltesebb karaktert formázza meg" – mesélte a producer.„Az előadást olyan videók színesítik, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy visszamenjünk az időben, mintha az volna a jelen, s részesei legyünk egy egyedülálló sikernek és egy személyes tragédiának" – tudtuk meg László Sándortól. „A cselekmény például egy 360°-os videóval indít, egy korabeli hírblokkal, amely Elvis haláláról tudósít, majd közvetíti a temetést Memphisben, ahol több mint 150.000 ember könnyezve búcsúztatja a Királyt" – árult el részletet a darabból a producer.Magyarországra tehát hamarosan érkezik az, amelyet május 24-én a debreceni Főnix Csarnokban, 26-án és 27-én a budapesti Tüskecsarnokban, május 28-án pedig a szegedi Városi Sportcsarnokban láthat a nagyérdemű.