Érkezik az új Nissan Leaf - elektromos jövő a Hoványnál

A tegnapi és a mai napon az Algyői úti Nissan Hoványnál vendégeskedett az egyetlen Magyarországon található második generációs Leaf modell. Mint Szaszák Dávid és Binges István értékesítőktől megtudtuk, ez egy japán belpiaci gyártású, jobb kormányos modell, s erről árulkodnak a műszerfalon a japán írásjelek is.A fekete szín jól áll az elődnél tetszetősebb formájú modellnek. Az új Leaf sokkal komolyabb autó lett, és bár megmaradt a ferde hátú sziluett, a tervezők a kupéhoz közelebb vitték a formát, amivel javult a kocsi légellenállása is. Belül megmaradt a jellegzetes indítógomb és a módválasztó „gomba" is, ám a korábbi, kissé talán futurisztikus műszereket hagyományos köróra és egy 7 colos képernyő váltotta.

Fontos, hogy a korábbinál 35 milliméterrel hosszabb, valamivel szélesebb és alacsonyabb az új Leaf, így lejjebb van a súlypontja is, ami javítja a stabilitását. A szaksajtó dicsérően jegyzi meg, hogy külön nyílást szántak az elektromos csatlakozónak, ami már a motorháztető alatt, egy könnyebben elérhető helyen van, hogy ne kelljen lehajolni, mint az elődhöz. A „tankolásnál" nem történt rendszerváltás, az elődmodell is tudta a 80 százalékos töltöttséget 40 perc alatt, ami ma is tökéletesen elegendő.Az új Leaf villanymotorja közel 150 lóerős, de a lényeg a 320 Nm-es maximális nyomaték, ami az első pillanattól a vezető rendelkezésére áll és mozdonyszerű gyorsulást biztosít. Végsebessége 144 km/óra, ami ebben a műfajban bőven elegendő. A modell 40, illetve 60 kWh-s lítium-ion akkumulátorcsomagokkal érkezik, kezdetben azonban csak a kisebbel rendelhető, a nagyobbra minimum egy évet még várni kell. Ez utóbbival természetesen nő a kisebbik pakkhoz tartozó 378 kilométeres elméleti hatótávolság, ami a gyakorlatban is ott van 250-300 kilométer között, természetesen sofőrtől függően. Az autó fogyasztása 17 kWh 100 kilométeren, de ez előzetes adat. Abból kiindulva, hogy „puha lábbal" az első generáció is tudja a 12 kWh-t, ezzel nem lehet gond.

A Nissan méltán büszke arra, hogy az új Leaf a világon elsőként áramkörre köthető, tehát az akkumulátorai mobil energiaforrásként használhatóak a háztartásokban. Ehhez persze megfelelő otthoni hálózat is szükséges. Azzal viszont megoldható, hogy az alacsonyabb díjszabású időszakokban töltse akkumulátorait az autó és szabályozza az eltárolt energia felhasználását is.A villanyautókban jól ismert, úgynevezett regeneratív gázpedált is tovább fejlesztette a Nissan. A Leaf már nem csak lassítani képes a pedál felengedésekor a motorfékekkel, az akkumulátorokat töltve, de meg is áll a gázpedál teljes felengedésével. Ezzel, vagyis az e-Pedal technológiával a lejtőn kézifékkel elindulás nehézségeit is végleg elfelejthetjük.

Minden új modell megjelenése egy-egy lépés az önvezető autó felé, nincs ez másként a Nissannál sem. Az aktív sávtartó automatikát és a távolságtartós tempomatot képes összekapcsolni a ProPILOT rendszer, így sávon belül gyakorlatilag önvezetővé válik a Leaf. Ez 30 és 100 km/óra között használható, és képes a követési távolságot tartva igazítani a sáv középvonalához az autót. Emellett a Leaf automatikus parkolásra is képes – ehhez ugyanazokat az érzékelő és beavatkozó rendszereket használja, amelyekre az önvezető funkcióhoz is szükség van.Hatalmas előrendelések vannak az autóra, ez a szám már a gyártás megkezdése előtt meghaladta a 10 ezret Európában. A Hoványnak is van már több úgynevezett „élő ügyfeles" megrendelése, ebben a szegmensben ugyanis az a jellemző, hogy a gyártásból rendeli az autót a vásárló. Természetesen az importőr is rendel, de nem olyan mennyiséget, hogy készletről lehessen választani. Ezzel együtt, aki most dönt, akár már március közepén átveheti autóját. Ha olyan szín és felszereltség kombinációt választ ki az ügyfél, ami nincs a most futó gyártási listában, akkor is maximum hat hónap lehet a várakozás.Mint minden elektromos autó vásárlásához, a Leafhez is biztosít 1,5 millió forint támogatást Magyarország, ami lejön a 9,9 millió forintos alapárból. Magánszemély és cég is megkaphatja, az utóbbinál azonban fontos, hogy hazai bejegyzésű legyen. Az elektromos autókat is gyakran veszik lízingre, és ha esetleg meghiúsul egy támogatási pályázat, az jellemzően azért történik, mert a vevő nem hitelképes. A lízingkonstrukció természetesen nem véletlenül annyira népszerű, teljes hiteldíj mutatója ugyanis 0 százalék. Aki Leaf vagy más villanyautó vásárlásán gondolkodik, annak jó tudni, hogy a támogatási pályázat átfutási ideje két hónap, vagyis érdemes időben elkezdeni.

Az első generációs Leafből 283 ezer példány talált gazdára a világon. Az elmúlt évben csak Szegedre tizenhármat adtak el, ezekből bármelyiket láthatjuk ingyenesen „tankolni" az Ady téri a TIK-nél, illetve az Arany János utcai parkolóházban. Persze a Leafek száma Csongrád megyében ennél jóval több, például Hódmezővásárhelyen is gurul belőle.A kifutó modellek utolsó darabjait éppen mostanában értékesítik. A Hoványnál jártunkban belebotlottunk egy családba, aki éppen meg is vásárolt egyet az első szériás modellből, valamivel 7 millió forint alatti áron. Akik még korábban ébredtek, azok az alapmodellt kevesebb, mint 6 millió forintért elvihették. Ez az összeg már igazán elgondolkodtató, a harmad-, negyedáron autózásból adódó megtakarítás – megfelelő futásteljesítmény mellett – simán kiadhatja a havi törlesztőrészletet.Komolyan veszik a Hoványnál az elektromos autózást, ennek jegyében hamarosan lesz egy nyilvánosan is elérhető autótöltő az Algyői út Nissan szalonnál. Ez az elképzelések szerint 0-24 órában üzemel, vagyis a nyitvatartási időn túl is használható. Persze az otthoni elektromos hálózatról is simán tölthető a Leaf, s ezt nem is kötelező bejelenteni az áramszolgáltatónak.Az új Nissan Leaf alap garanciája 3 év vagy 100 ezer kilométer a hagyományos és 5 év vagy 100 kilométer az elektromos autó alkatrészekre. Ehhez jön még a Nissan Akkumulátor Garancia, ami 8 évet vagy 160 ezer kilométert jelent.