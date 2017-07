Fantasma - ahol öröm a fehérnemű-vásárlás

Miért vagyunk ebben biztosak? Mert bármilyen testalkattal és méretekkel áldott is meg a sors, nálunk biztosan találsz olyan darabot, amely kiemeli az előnyeidet! Széles választékunkkal minden élethelyzetre kínálunk megoldást, amiben egy nő találhatja magát.

Szexi szettek, csipkemelltartók a csábításhoz és alkalmakra: legyen szó „legényfogó" fehérnemű-összeállításokról esküvőre vagy különleges darabokról különleges alkalmakra, nálunk biztosan találsz megfelelőt.Egy jó fehérnemű a hétköznapokban is kincs: érezd magad kényelmesen a munkahelyeden és a mindennapi teendőid elvégzése közben. Csakúgy, mint a sportban: egy jó melltartó garantáltan hozzájárul a teljesítéshez. Segítünk olyat választani, ami a leginkább illik hozzád.

Fürdőruhákban szintén minden típusra fel vagyunk készülve, így magabiztosan mehetsz strandra is – ha esetleg eddig nem így tetted. A nagy melegben az sem mindegy, hogy miben hajtjuk mi, nők, álomra fejünket: pamut hálóruháinkban garantáltan nyugodtan telnek az éjszakáid.

Egyedi megoldásokra vágysz? A Fantasmában ebben az esetben sem fogsz csalódni: pánt nélküli melltartók és varrás nélküli, láthatatlan alsók tökéletessé teszik a megjelenésed a kiválasztott ruhában, így nem kell aggódnod a kikandikáló pántok miatt. Legyen szó alkalmi ruháról vagy bevállalósabb fesztiválszettről, a jól megválasztott fehérnemű elengedhetetlen az igényes, harmonikus összképhez. Kiegészítőkért sem kell máshová menned: mosózsákot, pántokat, mellemelő tapaszt, mellbimbótakarót is találsz nálunk többek között.

(X)

A teltebb, erősebb alkatú hölgyeket is szeretettel várjuk, akár 100-as méretig és G-s kosárig is. Tudtad, hogy egy jól megválasztott melltartó slankít? Pedig így van: kihangsúlyozza az előnyeidet, és arra irányítja a figyelmet, amire szeretnéd. Alakformáló darabjaink pedig kényelmes és esztétikus megoldást kínálnak, tökéletessé téve megjelenésedet. A kisebb mérettel megáldottak pedig push up melltartóink széles választékából válogathatnak, de a különböző formákhoz is tudunk tanácsot adni. Így biztosan megtalálod azt a darabot, amiben kiteljesedhetsz – kortól függetlenül.Mert a jó fehérnemű igazi kincs egy nő számára. Nálunk azonban nem kell sokat keresgélni: családias, közvetlen hangulatban, hasznos, mégis diszkrét tanácsadással, sokéves tapasztalattal és minőségi termékekkel várjuk vásárlóinkat.