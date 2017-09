Fedezd fel Szegedet Segwayen!

Válassz segwaytúráink közül, és a gurulás élménye mellett olyan helyeket fedezhetsz fel, ahol még sosem jártál. Ha szegedi vagy, akkor azért, mert így még biztosan nem láttad a várost, ha nem, akkor azért, mert így nem csak a klasszikus turistalátványosságokat tekintheted meg. Egyedül, barátokkal vagy családdal egyaránt kalandos programot kínál a Ne dőlj hátra csapata, hosszabb-rövidebb túráinkkal.

Ki a legény a gáton? Kiderülhet, ha a Vizek világa nevű túránkat választod, és „begurulod" az Erzsébet és a Gergő ligetet, a Holt-Maros partját és a Tisza árterét, amelyek ezeken a napsütéses őszi napokon különlegesen szép látványt nyújtanak.

Az Újszegedről induló Ligetek és kertek programunkkal a Holt-Maros, a szőregi töltés mellett a Füvészkertet is bejárhatod, de sok más útvonal közül is választhatsz, amiről honlapunkon tájékozódhatsz. Így mindenki megtalálhatja a számára megfelelő hosszúságú túrát.Bármelyik útvonalat választod is, az biztos, hogy felejthetetlen kalandban lesz részed kortól függetlenül. A segway használata könnyen, gyorsan elsajátítható, és nagyszerű lehetőséget nyújt az őszi szabadtéri programokhoz, mindezt kényelmesen, két keréken. Rugalmas, felkészült túravezetőinkkel garantáltan élvezhető és biztonságos túrákon vehet részt mindenki. Érdemes még most kihasználni a napsütéses őszi napokat a Ne dőlj hátra segwayein.További információk aoldalon találhatóak.