Felpörögnek a kamara klubrendezvényei

A kamara újjáalakult Számviteli Klubjának első ülésén több mint ötvenen vettek részt.

Digitális forgalomnövelés kereskedők, szolgáltatók részére? A2017. január 24-én, kedden 14 órakor kezdődő ingyenes klubülésén egy innovatív rendszeren keresztül megtudhatja, hogy hogyan állítható a digitalizációs technológia vállalkozásának szolgálatába. Az innovatív megoldásról Sipos László, a Go!Store megálmodója tart előadást a kamara szegedi székházában.2017. január 31-én, kedden 14 órakor tartja első idei rendezvényét Szegeden. A gazdasági önkormányzat ingyenes eseménye egyebek mellett arra a kérdésre is igyekszik megoldást találni, hogy mit kell tudni ahhoz, hogy eredményesen tudjunk árajánlatot kérni nyomdai és grafikai anyagok elkészítésére. A program előadója Barta Tamás, a Print and Production Kft. ügyvezetője lesz, aki különleges kiadványokkal felszerelkezve mutatja be a nyomdai lehetőségek tárházát a kamarai székházban.A tavaly újjáalakult Számviteli Klub első rendezvénye óriási érdeklődésre tartott számot a számvitel és a pénzügy területén dolgozó szakemberek körében. Aismét jó konzultációs fórumként szolgálhat, hiszen egyebek mellett a 2017-es bevallások, a KATA és a KIVA bevallásának változásai, valamint a családi adókedvezmény áll majd a program középpontjában. A résztvevők első kézből, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaitól kérdezhetnek a témában a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara önkéntes tagvállalkozásainak ingyenes rendezvényen a szervezet szegedi székházában.A gazdasági önkormányzat Ipari és Innovációs Klubja, valamint a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában működő Enterprise Europe Network Dél-alföldi Irodája, témája a pályázati sikeresség. Az ingyenes programon gyakorlati tanácsokat kaphatnak a pályázók, de igyekeznek kedvet csinálni azoknak is, akik még nem pályáztak. Emellett belföldi és külföldi források kerülnek terítékre szakértők bemutatásával. A kamara székházában megrendezésre kerülő rendezvény nyitóelőadása a céltudatos tervezés és a tervszerű célkitűzés gyakorlatáról szól majd Szegeden.