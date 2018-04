Fény az éjszakában: LED-világítás a kertben

(X)



Ebben az időszakban sok mindent csinálhatsz odakint, de a sötétben botorkálás nem tartozhat közéjük. A kerti lámpák fénybe borítják otthonod kültéri részeit, ezzel hangulatosabbá varázsolják kicsiny, zöld nyugalomszigeted.Szerencsére már rengeteg lámpatípusból választhatsz, a tervezés során egész lámpacsaládok várnak rád, és nem feltétlenül szükséges ehhez feltúrni a kertet, szétbombázni a falakat.Fali és oszloplámpákkal fénybe boríthatod a járdákat, kis kerti utakat. Leszúrható lámpáinkkal a fák, bokrok változnak át az esti fényben hangulatos díszletté. Ha csak apró fénypontokkal jelölnéd a kocsibeállót, akkor a talajba süllyeszthető lámpák között olyat is találsz, amin még autóval is áthajthatsz.Ha a mozgásérzékelője riaszt, azonnal értesítést kapsz a telefonodra, és bármikor visszanézheted, hogy ki ólálkodott a közelben, sőt, rá lehet kiabálni a behatolóra akár a világ másik végéről is. Ha nem szeretnél vezetékekkel bajlódni, a nagy hatékonyságú szolár lámpáknak köszönhetően pár mozdulattal lehetnek hangulatos pontjaid a kertben, sőt, már az esti borozáshoz is találsz kellemes, napelemes hangulatfényt.