Fiatalos bútorokkal kapósabb az albérlet

Amint kiderülnek a felvételi ponthatárok a felsőoktatásban, az egyetemi városokban, így Szegeden is megkezdődik a versengés a legjobb albérletekért.Manapság azonban már nem az a legfontosabb szempont, hogy egy albérlet olcsó legyen, amiben gyakran nagyapáink robusztus, lehasznált és ódivatú bútorait kell használniuk a fiatal lakóknak. Az elvárások növekedésével egyre fontosabb, hogy a lakás fiatalos legyen – jól használható, könnyen mozgatható, kényelmes és divatos bútorokkal felszerelve. Ezek beszerzésében, illetve akár egy komplett lakás bútorokkal történő „megfiatalításában" is hozzáértő szakmai segítséget nyújt az idén 25 éves Papp Bútorház csapata. Mindezt kifejezetten jó ár-érték arányban kínálják, ugyanis náluk nem egy-egy bútor kapható jó áron, hanem a teljes választékban ezt a szempontot érvényesítik.Az egyik legfontosabb bútordarab az albérlők számára a pihentető alvásra alkalmas, egyben mutatós ágy, illetve a kényelmes kanapé, amelyekből az igényeknek és a pénztárcának megfelelő széles kínálatból válogathatunk a Papp Bútorházban. Ugyanilyen lényeges egy funkcionális, méretében és színében is a lakáshoz passzoló, tartós alapanyagokból készülő gardrób, amelyből szintén széles a kínálat. Természetesen dohányzóasztalok, éjjeliszekrények, székek és más kisbútorok is mind beszerezhetők a Papp Bútorházban, ahol egy helyen gyakorlatilag minden rendelkezésre áll egy jól használható és egyben divatos lakás kialakításához – amelyért az albérlők is szívesen nyúlnak mélyebben a pénztárcába.A Papp Bútorház a jó árak mellett a megbízhatóságra, a rugalmasságra, a gyorsaságra és a személyre szabott kiszolgálásra is nagy hangsúlyt fektet. Ezért csak fix, többnyire magyar beszállítói körrel áll kapcsolatban, a felmerülő vevői igényeket pedig akár egyes bútorok méretre igazításával is igyekeznek kiszolgálni.