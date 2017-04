Föld Napja a Füvészkertben

www.szegedihulladek.hu; www.szkht.hu; valamint Facebook-oldalon www.facebook.com/szkht találhatnak. (X) A rendezvényről további információt weboldalunkon; valamint Facebook-oldalontalálhatnak. (X)

A színpadon látható lesz a „Répa Úr és az Energia" című mese, mesés környezetbe ágyazva beszélgetünk a gyerekekkel az energiaspórolás lehetőségeiről. Továbbá a zeneterapeuta közreműködésével egy interaktív bemutatót fogunk tartani hulladékból készített hangszerekből, amelynek célja a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára való figyelemfelhívás. Az interaktív előadás keretében tisztázzuk és megmagyarázzuk az ehhez kapcsolódó fogalmak jelentését és jelentőségét.A gyerekek kipróbálhatják magukat a „Mini ÖKO-labirintus"-nál, az útvesztőtáblánál és az energiatakarékos ház táblájánál.Ügyességüket megmutathatják az óriás szelektív csúzlival és lengő PET-palackkal.Kapcsolódj be játékos zöld vetélkedőnkbe, melynek állomásain pecséteket gyűjthetsz értékes nyereményekhez!Kiderül az is, ügyesebb vagy-e a többieknél az „ÖKO-szókereső"-ben. Mi a komposztálás? Megtudhatod a családi rendezvényen.A már jól ismert foglalkozásainkat is felvonultatjuk; kívül-belül megnézhetsz egy seprőgépet, valamint locsolóautót, lesz arcfestés, és kézműves foglalkozásokba is bekapcsolódhatsz.Partnereink ugyancsak számos meglepetést tartogatnak a Föld Napjára, többek között az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés közreműködésével italos kartonból „újrapapírt" készítünk. Továbbá a No Mosquito Kft. segítségével az érdeklődők betekintést nyerhetnek a környezettudatos szúnyoggyérítés világába, azaz játékosan szemléltetjük a szúnyoglárvák és bacilusok harcát, valamint bemutatásra kerül a szúnyoggyérítéshez használatos kétéltű motoros jármű is. A Tappancs Állatvédő Alapítvány közreműködésével a családi rendezvényre kilátogatók felvilágosítást kaphatnak a felelősségteljes állattartásról.Értékes nyereményekért tombolasorsolás is lesz 14.00-tól.Várunk szeretettel mindenkit április 22-én, szombaton a Füvészkertben (Lövölde út 42.)! Hiszen Földünk csak egy van!