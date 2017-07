Frissítő akciók a Szeged Plazában

(X)

A bevásárlóközpont nemcsak a nőket várja ruházati cikkekkel és kiegészítőkkel, de a férfi ruházati üzletekből a férfiak is a legutolsó divat szerint tudnak felöltözni, a gyermekek pedig aban fedezhetnek fel új izgalmakat. Lakberendezéssel foglalkozó üzletünkben vásárolt termékekkel az otthonok válhatnak egyre színesebbé és egyedibbé.-ben most akár fél áron is hozzájuthatsz kedvenc nyári cipődhöz! Régóta kinéztél pár csini ruhát a-ben? Akkor járj figyelmesen az üzletben, mert most akár 70% kedvezménnyel is beszerezheted! Egyedi ruhadarabokra vágysz? Szerezd be őket gardróbodba a-ból 50% kedvezménnyel. Nagy nyári árzuhanás vár kicsikre és nagyokra is aüzletben, sőt, ha már itt jársz, pár lakberendezési kelléket is beszerezhetsz.Ha a strandon az idődet nem csak napfürdőzéssel és pancsolással akarod tölteni, akkor irány a, ahol a második könyvre most 50% kedvezményt kapsz.Nem csak vásárlással szeretné a család elütni az időt? Aszámos kikapcsolódási lehetőséget is nyújt. Itt az ideje benevezni egy gokartversenyre, megnézni egy filmet aben, végezetül pedig elfogyasztani egy finom pizzát aban.Vagy aktív kikapcsolódásra vágysz a barátokkal? Mozduljatok együtt aben, ahol Csongrád megye egyik legfelszereltebb edzőterme vár rátok! A-ban minden edzéshez fontos kiegészítőt megtaláltok.