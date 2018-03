Furmint Február a moziban

(X)

– A Furmint Február egy országos kezdeményezés a furmint népszerűsítésére. Országszerte már számos hasonló furmintkóstolót tartottak az elmúlt években. Úgy gondoltuk, Szeged sem maradhat ki a sorból, ezért hagyományteremtő szándékkal mi is megszerveztük az első sétáló borkóstolónkat – mondta Birta András, a szegedi Gogol Borszaküzlet vezetője.A Belvárosi Mozi harmadik emeleti képgalériájában öt borászat – a Karádi-Berger Borászat, a Préselő Borászat, a Sanzon Tokaj, a Szent Donát Birtok és a Budaházy-Fekete Kúria – képviseltette magát három-három furminttal, de mindannyian készültek néhány meglepetéstétellel is.– Jelmondatunk, hogy borozz a borásszal, hiszen az a közel 50 fő is, aki részt vett az első rendezvényünkön, személyesen a borásztól érdeklődhetett a borászat munkájáról, borairól, filozófiájáról – mondta a szaküzlet vezetője. Birta András hozzátette: a Furmint Februárt hasonló tematikus kóstolók követik majd a tavasszal és az ősszel, havi rendszerességgel. A következő kóstolón, április 6-án, pénteken négy Balaton-felvidéki borászat borásza mutatja be legjobb tételeit.