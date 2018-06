Futballsztárokkal és családi egészségnappal startol Szegeden a Danone focikupa

További információk a Danone Focikupa a Gyermekekért Facebook-oldalán:

Izgalmas meccsekkel, valamint táplálkozási tanácsokkal és ügyességi játékokkal várja a családokat a Danone Focikupa a Gyermekekért gyermek labdarúgótorna Szegeden. A világ legnagyobb gyermek labdarúgókupájának célja, hogy a sporton és a labdarúgáson keresztül egészséges életmódra és kiegyensúlyozott táplálkozásra nevelje a gyermekeket. Idén 16 csapat méri össze tudását a pályán, így mintegy 40 izgalmas összecsapást láthatnak a szurkolók és az eseményre kilátogató családok.A meccseket kísérő családi egészségnap keretében a látogatók és a pályákon játszó gyermekek szülei és családtagjaik táplálkozási kvízeket tölthetnek ki, valamint testtömegindex-számításban és testösszetétel-mérésben vehetnek részt, emellett pedig táplálkozási tanácsokat is kaphatnak a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szakértőitől.„A 10-12 éves gyermekek 42%-a mindössze hetente 1-2 alkalommal fogyaszt magas kalciumtartalmú tejet és tejtermékeket, például joghurtot, és akkor is csak a szükséges mennyiség felét" – mondta Gyergyói-Szabó Anita, a Danone külső kommunikációs menedzsere, utalva a focikupában részt vevő több mint 800 gyermek körében végzett tavalyi felmérés legfontosabb eredményére. „Vállalatunknak kiemelt célja, hogy nap mint nap tegyünk a saját és bolygónk egészségéért, ezt fogalmaztuk meg az »Egy életünk van és egy bolygónk« küldetésünkben. Hisszük, hogy az egészséges életvitelhez a kiegyensúlyozott táplálkozás elengedhetetlen, amelyhez a környezet védelmére is szükség van. Éppen ezért az idei eseményen nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket és a meccsekre kilátogató családokat egészséges táplálkozásra oktassuk és neveljük" – tette hozzá.A focikupa tiszteletbeli nagykövete az idén Sass Dani gasztroarc, műsorvezető, a nemzetközi nagykövete pedig már több mint 10 éve Zinédine Zidane, a Real Madrid legendás edzője, a torna szegedi döntőjén azonban az olimpiai bajnok kenussal, Vajda Attilával találkozhatnak a gyerekek.A Danone Focikupa a Gyermekekért torna szegedi elődöntőjének első három csapata bekerül a kupa június 17-én Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőjébe, amelynek tétje az, hogy ki képviselheti majd Magyarországot a jövőre Spanyolországban megrendezésre kerülő nemzetközi döntőn.