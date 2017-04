Futótűz Horizontális Lépcsőfutás és tűzoltó-technikai bemutató Szegeden

9:00-12:00 regisztráció

12:30 megnyitó

13:00 Harcosok rajtja

14:00 Hősök rajtja

15:00 Tűzoltók rajtja

16:00 eredményhirdetések

10:00-16:00 véradási lehetőség

10:00 -16:00 családi versenyek

10:00 -16:00 „erőpróba" tűzoltós akadálypálya kicsiknek és nagyoknak

12:00 tűzoltási és műszaki mentési bemutató

11:00 „Tűzoltó sprint" selejtezők

13:30 „Tűzoltó sprint" döntők

Ebben a formában a második ilyen rendezvényünkre készülünk, de a tűzoltóság saját berkein belül már a 20. ez a tűzoltónapi futás. A felnőttek és a kisebbek futása mellett az egészen kicsi korosztályra is gondoltunk, számukra külön akadálypályával és feladatsorral készülünk. Központi helyszínünk a Dóm tér lesz, mellette még a Somogyi-könyvtár épületét használjuk fel egy-egy gyerekfeladat erejéig. A Szegedi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság mellett a Csongrád Megyei Vöröskereszt és a szegedi Somogyi-könyvtár is csatlakozott a kezdeményezéshez. A futóverseny három kategóriája {Tűzoltók, Hősök 14 év felett, Harcosok 14 alatt} mellett egyéni gyorsasági és ügyességi vetélkedőkkel is várjuk a megmérettetni vágyókat. A kicsik és nagyok érdeklődésének megfelelően tűzoltótechnika fejlődéstörténeti bemutatók is a rendezvény részét képezik, amely alatt jórészt nemcsak megnézhetik, de ki is próbálhatják a tűzoltó hivatás eszközeit.A 2016. évi versenyt követően a nagy érdeklődésre való tekintettel 2017-ben hétvégén kerül megtartásra a rendezvény, ahol a hazai 100 tűzoltó mellett már 4 ország lánglovagjai is jelezték részvételi szándékukat.A 3,5 km-es futás mellett egyéni erőfelmérőkkel, sprint versennyel is várjuk a sportolni vágyókat.Célunk a tűzoltó hivatás közelebbi bemutatása, hogy az emberek számára betekintést nyújtsunk és egy verseny formájában ismertessük azt a felkészültségi szintet, amely kollégáink számára szükséges munkájuk elvégzéshez egy bevetés során.