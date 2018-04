Gazdaságosabb a fogászati szűrés, mint a beavatkozás - Az ínygyulladás megelőzésében segít a fogkő-eltávolítás

GlobeCentre Egészségközpont

6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.

Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778

E-mail: info@globecentre.hu

Európai viszonylatban hazánk első helyen áll a szájüregi rákok előfordulási gyakorisága tekintetében és a szájüregi rák általi halálozásban. A szájüregi szűrésnél életmentő lehet az otthoni önvizsgálat. Ha a szájüregben vagy az ajkakon három héten belül nem gyógyuló sebet, vörös vagy fehér foltot, a szájnyálkahártyán vagy a nyakon duzzanatot, csomót észlelünk, azonnal orvoshoz kell fordulni.Gyakori betegség az ínygyulladás is, mely egészséges kisgyermekeknél 7 éves kor alatt nem jellemző. Ettől kezdve viszont el kell kezdeni a megfelelő szájhigiéniára való nevelést: megtanítani a helyes fogmosást, a rendszeres fogászati kontroll fontosságát, az egészséges táplálkozást. Később már nehéz a berögzült szokásoson változtatni. Akedvezményes családi fogászati felmérő csomagokat lehet vásárolni, és a fogtündér a helyes fogápolást is megtanítja a gyermekeknek.A felnőtteknél a legfontosabb feladat a visszafordíthatatlan ínyproblémák megakadályozása, illetve a kialakult állapot fenntartása, javítása. Ez csak szakszerűen megtervezett szájhigiénés programmal valósulhat meg. Gyakori jelenség a szabad szemmel nem látható, nagy mennyiségű íny alatti fogkő. A Globe Centre Egészségközpont iTop trainere, Dékány-Tóth Bernadett a helyes fogmosási technika elsajátításával, illetve a fogközök megfelelő eszközzel történő tisztításával az egyénre szabott fogápolás fortélyait tanítja meg a pácienseknek. Emellett felhívja a figyelmet a féléves fogorvosi és dentálhigiénés ellenőrzés fontosságára.Csak akkor lehet tartós, jó eredményt elérni, ha a páciens rendszeresen jár ellenőrzésre, ahol megmutatják az elért eredményeket, korrigálják a hiányosságokat, és az egyéni szájhigiénés programokat összekapcsolják a rendszeres fogkő-eltávolítással is.A kismamáknál különösen fontos szerepet játszik a megelőzés. A megemelkedett hormonszint következtében érzékenyebbé váló íny a nem megfelelő fogtisztítás következtében könnyen begyulladhat, sőt fogágybetegség is kialakulhat. Tudományosan bizonyított tény, hogy ez negatív hatással lehet az anya és a baba egészségére és fejlődésére.A megelőzés olcsóbb és kíméletesebb, mint a beavatkozás. A legnagyobb precizitással készült fogtömés vagy korona is megváltoztatja a szabad ínyszél ökológiai egyensúlyát és higiénés állapotát, ezért a páciens számára – a minél hosszabb fogműélettartam érdekében – újra meg kell tanítani a megfelelő szájhigiénia alkalmazását.Kérjen időpontot fogai egészségének megőrzése érdekében egy családi állapotfelmérésre a Globe Centre Egészségközpontba, amely digitális panorámaröntgent és góckutatást is tartalmaz! A 2 főre vonatkozó ár 24 ezer forint helyett most 6 ezer forint, illetve további 3 ezer forint minden további családtag esetén.