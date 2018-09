Geszti Péter megmutatja, hogyan legyünk sikeresek

A GPS 2.0 néven futó egyész napos gyakorlati marketingszemináriumra november 9-én a RaM Colosseumba várják majd a KKV vállalkozókat és marketingeseket. Geszti a tőle megszokott, humorral fűszerezett komolysággal beszél majd márkaépítésről, arculattervezésről és kampánytervezésről. Marketingtudását és 35 év kommunikációs tapasztalatát négy előadásban fogja átadni a résztvevőknek, és kendőzetlen őszinteséggel mesél kudarcairól is.– Tavaly már volt egy ilyen előadás, és a nagy érdeklődés miatt úgy éreztük, új témákkal idén is meg kellene tartanunk. A program azért izgalmas, mert kerülöm az elméletieskedést, és konkrét eseteken keresztül a gyakorlatról beszélek. Mivel magam is piacra dobtam már KKV szektorba tartozó termékeket, nem fárasztom a résztvevőket azzal, amit amúgy az interneten vagy a könyvekben is megtalálhatnak. Én őszintén megosztom és megmutatom, amit a saját bőrömön megtapasztaltam: jó és rossz reklámos húzásaimat. Négy előadásban fogom elmondani, hogy szerintem hogy érdemes felépíteni vagy éppen átalakítani egy márkát, és mit tudok ajánlani az influencerekkel vagy a mémekkel kapcsolatban, ha egy magyar cég kampányt tervez – osztotta meg a Borssal a szeminárium lényegét Geszti, aki szerint az egész napos programban bárki elsajátíthatja a Geszti-féle marketinges gondolkodás alapjait.

– Úgy látom, hogy ha márkaépítésről, kommunikációról, kampánytervezésről van szó, sokszor el vannak veszve a vállalkozások, és kellene a gyakorlati tudás. Összeszedtem a legérdekesebb saját munkáimat az elmúlt évből. Megmutatom például, hogy hogyan alakítottuk át magyar márkák arculatát, és például azt is, hogy 30 plakáttervből tervből miért az az egy valósult meg, és lett eredményes – mondta Geszti, aki szerint annak érdemes vállalkoznia, akinek van ambíciója és egy jó ötlete, amit tűzön-vízen át keresztülvisz.

