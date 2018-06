Grecsóékkal köszön be a Nyári színházi esték a Városháza udvarára

(x)

Grecsó Krisztián az ország legnépszerűbb kortárs írójaként Hrutka Róbert zenész- zeneszerzővel együtt anyáink, apáink történeteit eleveníti fel közös irodalmi zenés estjén, amelyen zene, irodalom és színház találkozik új írásokon és a szerzők közös dalain keresztül. Az IH Caféban egyszer már bemutatott Libikókában többek között dalok hangoznak el a Stop című Grecsó‑Hrutka zenés darabból. Az előadás július 3-án lesz.Két előadás ‑ július 9-én és 10-én ‑ látható a Városháza udvarán Varsányi Anna vígjátékából. Az Ünnep egy elismert író és hitvese, a rettegett biológia-tanárnő karácsonyi készülődését mutatja be. A fővárosból bizakodva várják haza egyetlen gyermeküket, a 35 éves Évát, aki a fővárosban szerkesztőként dolgozik, és még soha egyetlen udvarlóját sem mutatta be. A szülők házasságába ‑ örökös viszályforrásként ‑ az alkoholizmus, a féltékenység és az alkotói válság egyaránt belefér, de legalább humorérzékük van… A darabban szegedi színészek remekelnek: Kárász Zénó, Szilágyi Annamária, Csorba Kata és Rédei Roland.Pindroch Csaba nem először mutatkozik be Szegeden a Segítség, megnősültem című egyszemélyes vígjáték szereplőjeként, garantált szórakozást ígérve a publikumnak. A darabot 2016 októberében mutatták be a Thália Színházban, azóta osztatlan sikernek örvend szerte az országban. A Sebestyén Elemér azonos című regénye alapján írt kortárs komédiát Pindroch Csaba társdramaturgként, producerként, valamint a hagyományos bohózat és a modern stand-up comedy stílusjegyeit egyaránt felvonultató előadás egyedüli szereplőjeként jegyzi.A közönség felszabadult nevetéssel ismerhet magára és a mai magyar valóságra a színész sokoldalú és őszinte játékát nézve. Pindroch a házasság témájában jártasan, zabolátlan humorral brillírozik, azonban az irónia ellenére ez az anekdotaszerű történetekből álló férfimonológ nem más, mint tisztelgés a nők, a szerelem és a házasság előtt.A péntek 13-i dátum ellenére biztosan nem lő mellé az, aki Kolos István rendezésében nézi meg a Rejtélyes viszonyokat. A székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Rózsavölgyi Szalon közös produkciójában Hirtling István és Lábodi Ádám sziporkázik: elkalauzolják a nézőt egy norvég szigetre. Itt él a Nobel-díjas író, Abel Znorko a világtól elvonultan. A zseni magányát Erik Larsen kisvárosi újságíró zavarja meg, akinek az író hosszú évek óta először, valamiért mégis hajlandó interjút adni.Larsen ki akarja deríteni, ki az a titokzatos H. M., akinek Znorko a Be nem vallott szerelem című regényét ajánlotta… A szokványos kérdésekkel és okoskodásokkal induló riport során azonban egyre különösebb titkok derülnek ki egy cseppet sem hétköznapi szerelmi kapcsolatról. Az előadás kihagyhatatlan élménynek ígérkezik.Új darabként – Kovács Patríciával az egyik főszerepben – a Second Life, avagy Kétéletem címmel az IH Rendezvényközpontban lesz látható Dömötör András rendezése, amely a mi lett volna, ha… gondolattal játszik el öt fiktív élettörténeten keresztül. Mi lett volna belőlünk, ha valami, vagy ha minden másképp alakul az életünkben? Az előadás alkotóinak valós vagy elképzelt alteregói ezúttal ezt a játékot veszik komolyan, és ezen keresztül vallanak magukról, tévedéseikről és vágyaikról. Kovács Patrícia mellett Járó Zsuzsa, Mészáros Máté, Ötvös András és Schruff Milán fantasztikus játékát élvezheti a közönség július 16-án.