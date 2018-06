Gyorsan fogynak a jegyek a Patkó-színház előadásaira

Júliusban hét produkcióval is készül a méltán népszerű Mórahalmi Patkó Lovas Színház: a szívtipró Pintér Tibor főszereplésével lovas színházi darabokat, a kecskeméti színház tolmácsolásában vígjátékokat, emellett néptáncot és musicalt láthat a közönség. Az eső ellen is védő, félig nyitott lovarda ad helyet az előadásoknak, amelyek előtt kézművesvásárral, a lovas produkciók idején pedig állatsimogatóval várják a közönséget. Akik a Mórahalmi Tourinform irodában előzetesen regisztrálnak a transzferjáratra, az előadások után ingyen utazhatnak vissza Szegedre.



A színészek is emberek. Michael Frayn komédiája Szente Vajk rendezésében enged bepillantást a színházi világ kulisszái mögé július 7-én 20.30-tól. Hogy nem nyílik a díszletajtó, eltűnt a kellék, hisztis a művésznő, elfogyott a kávé, összeomlott a rendező és hogy hol az öregúr… A legenda szerint a szerző fejéből akkor pattant ki a színdarab ötlete, amikor egy barátja előadásán unatkozott: mennyivel érdekesebb lehet az, ami a színfalak mögött történik… Ezért Függöny fel!A Család ellen nincs orvosság Ray Cooney újabb fergeteges komédiája, amelynek főhőse életének egyik legfontosabb momentuma előtt állva gyanútlanul, mit sem sejtve apa lesz. De mit szól ehhez a feleség? Aki természetesen nem az anya… Nyílt lapokkal játszva minden megoldható! De ne próbáljunk meg inkább néhány kerülőutat? Például fogjuk másra az egészet, öltsünk álruhát, injekciózzunk be valakit, akit nem kellene és bonyolítsuk, göngyölítsük minél hatalmasabbra a káoszt magunk körül! Cseke Péter és Szerednyey Béla vígjátéka július 8-án 20.30-kor kezdődik.Az üllési Fonó Néptáncegyüttes 2017-ben ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját. Ez alkalomból álmodta színpadra Boka Gábor a Puszta Csárda, avagy a vasúti sínek a végtelenben összefutnak című táncjátékot, amelyet július 13-án mutatnak be. A történet az 1860-as évek végi Szeged környéki betyárvilágot eleveníti fel a maga modoros romantikájával. A Puszta Csárdát korabeli közösségi térként mutatja be, ahol vagyon és tudás egyaránt gazdát cserél, ahol mindenki saját boldogulását és boldogságát keresi, és ahol mindenki Rózsa Sándor szabadulására vár.A Hegyen innen – hegyen túl folklórműsor két, térben és jellegzetességeiben közeli tájegység anyagát mutatja be egyazon estén. Több Kárpát-medencei együttes műsorában is megjelennek a csíki és gyimesi táncok, de a Hargita Együttes táncosai azok, akik a leghitelesebben elő tudják ezeket adni: magabiztosan, őszintén, belülről fakadóan mozognak, sallangmentesen. Többségük beleszületett, ebben a környezetben nőtt fel. Érzi, átérzi, mert részt vett a közösség életének minden rezdülésében.Tavaly már láthatta a mórahalmi Patkó Lovas Színház közönsége a Somnakaj című „gypsy musicalt", amely az első roma sorsjáték romák és nem romák előadásában. Müller Péter Sziámi darabjában helyet kap az élő zene, a tánc, a tradicionális képzőművészet és iparművészet, hiteles képet adva a roma világról. Kitörő érzelmi gazdagság, vérbő temperamentum jellemzi a kétórás, július 15-én 20.30-kor kezdődő előadást. A cigány emberekre, a roma kultúrára jellemző hullámzó érzelmi állapot garantáltan hat a hallgatóságra, akik ezért hol sírnak, hol nevetnek. A magával ragadó zene Kovács Antal, Marco Marković, Szakcsi Lakatos Béla, Szirtes Edina Mókus munkájának és a tradicionális roma daloknak köszönhető. Az előadást Hegyi Árpád Jutocsa rendezte.Pintér Tibor gyerekeknek is ajánlott családi musicalje ismert slágerek segítségével kelti életre a feketébe öltözött, fekete lovon vágtató hőst, hogy mindenkit elvarázsoljon, és az egész családnak kellemes és izgalmas kikapcsolódást nyújtson. A Nemzeti Lovas Színház darabja Miguel kalandjait beszéli el, aki titokzatos fekete álarca mögé rejtőzve sikerrel vívja egyszemélyes harcát a vaskezű kormányzó és a spanyol uralom ellen. Nappal az elkényeztetett, gazdag és gyáva Miguel volt, éjjel fekete ruhában, álarcban rettenthetetlen hősként harcolt a hatalom kegyetlenkedései ellen. Kettős személyiségéről környezete, sőt közvetlen családtagjai sem tudtak. A fekete álarcos lovag július 20-án 20.30-tól lesz látható.Szűts István és Koltay Gergely kétfelvonásos rockoperájában szerelem, harc, büszkeség, bátorság – és minden nagy érzés, amely a világot mozgatja – kitűnő hangok tolmácsolásában jelenik meg. Az ókor leghatalmasabb és legtekintélyesebb hadvezérét, Akhilleuszt az örök hírnév iránti csillapíthatatlan vágya veszi rá, hogy Trója alá vonuljon Agamemnón zászlaja alatt, de végül a szerelem lesz az, ami meghatározza sorsát. A Homérosz által megírt ókori legenda és a 2004-es hollywoodi Trója című film kel életre július 22-én 20.30-kor a lovas színházban.A hajdani Szeged környékén, vagyis a mai Mórahalom térségében játszódó történelmi utazásként is értékelhető a Rózsa Sándor legendáját felidéző lovas színházi darab. Lőrincz Andrea és Koltay Gergely rockoperáját július 29-én 20.30-tól láthatja a közönség. Hármas szerelmi szál, látványos kaszkadőrjelenetek és érzelemgazdag zenei világ jellemzi a művet, amelyben a betyárkirály szerethető, mégis gyilkosként ábrázolt alakja gondolkodtathatja el a nézőt. A darabban az akción és a romantikán túl a humor, a hazaszeretet, a barátság, a hovatartozás is helyet kap. A mitikus alföldi betyár, Rózsa Sándor sokat segített a szegényeken, és a szabadságharc mellé állt. Az előadás a magyar csikósvilágot ostorcsapásokkal, fokosokkal, lovas jelenetekkel mutatja be – Pintér Tibor főszereplésével.Az előadásokra jegyek online válthatóak aoldalon, vagy személyesen a mórahalmi Thermál Panzióban, az Aranyszöm Rendezvényházban, a Mórahalmi Tourinform irodában.