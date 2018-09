Hamarosan csökkennek a forgalomkorlátozások a Tisza Lajos körút körül!

(x)

A felújítás megkezdése után nem sokkal előre nem látható akadályba ütközött a megrendelő és a kivitelező csapat. A belvárosi terület jellegéből fakadóan erősen közművesített, rengeteg áram-, víz-, gázvezeték fut az út alatt. Az eredeti tervek szerint a Nemzeti Közművek Áramszolgáltató divíziója végzett volna még felújításokat a területen. Azonban a munkák előrehaladtával és a terület feltárásával kiderült, hogy a helyi gázhálózat is felújításra szorul.Jelenleg a kívülálló nézelődő csak azt láthatja, hogy egyre több a bontás és "semmi nem halad." A kivitelező tájékoztatása szerint valóban most a bontás és a kevésbé látványos földalatti munkák folynak, de hamarosan átlépnek abba a fázisba, amikor a jelenleg érvényben lévő forgalomkorlátozások fokozatosan megszűnnek és az új burkolatok építése is szakaszosan megkezdődik. A fővállalkozó tervei szerint szeptember végére várhatóan jelentősen könnyebb lesz a közlekedés, de ez erősen függ a hálózatépítők munkájától, amelyre nincs közvetlen ráhatása.Szeged Város Önkormányzata, a kivitelező KÉSZ Építő Zrt. és a hálózatkezelők közös erővel azon dolgoznak, hogy a felújítás minél hamarabb befejeződjön, és mielőbb újra visszaadhassák a lakosságnak a területet.