Hangolódjon a karácsonyra a TianDe természetes alapanyagú termékeivel, egyenesen Szibériából!

A bio- és natúrtermékeket forgalmazó Naturligetbe az ünnepek előtt is érdemes bekukkantani, mert minden korosztály számára találhatunk megfelelő ajándékot.A Dorozsmai út 50. szám alatt található Naturliget és TianDe termékpalettája jelentősen bővült az. A TianDe természetes alapanyagokból készült kozmetikumokat kínál egyenesen Szibéria gyöngyszeméből, Barnaulból. A szegedi TianDe szaktanácsadója,elmondta, hogy az Altáj-hegységben, tiszta ökológiai környezetben több mint 3500 gyógynövény található. Ezeket a kincseket, valamint a Kínából és Tibetből származó gyógynövényeket zárja flakonjaiba a szibériai cég. A márkanév alatt számtalan arc-, haj-, kéz- és lábápoló termék közül válogathatnak a szépülni vágyó hölgyek, de a cég nem feledkezett meg a gyerekekről és a tinédzserekről sem. A TianDe termékeinek jó része univerzális, de kimondottan az urak számára ezüstkolloidos tusológélt, borotvakrémet, borotválkozás utáni balzsamot, arcszeszt és parfümöt kínál.

A folyamatosan bővülő termékpaletta legutóbb a MY FAMILY CARE haj- és testápoló családdal egészült ki, amelyek erdei bogyókat, levendulát, zsályát, kamillát, rozmaringot, orbáncfüvet, útifüvet, cickafarkot, farkasfogat tartalmaznak, kedvező áron.A BioRehab hajápoló szett sampont, hajbalzsamot és tonikot tartalmaz, amelyek azok számára készültek, akiknek valamilyen betegség folytán kihullott a hajuk. Ez a szett csodákra képes: kétszer olyan gyorsan nő a haj.A Dolce Vita testápoló csomag a karácsony mesés, télies illatait varázsolja a fa alá. Légies, könnyen felszívódó textúrájával bársonyosan puha lesz a bőrünk.Aki igazán exkluzív, különleges ajándékra vágyik, az a Fucoidan arcápoló családot írja a karácsonyi kívánságlistájára. A japán barna algát tartalmazó termék 300-szor jobban megköti a vizet, így kiváló ajándék a téli időjárás miatt megviselt arcbőr számára.A TianDe nem feledkezik meg a hideg, a szél miatt igénybe vett kézről sem. A selyemprotein kézápoló szett peeling gélből, finom tengeri sós bőrradírból és kézkrémből áll. Ha olyan élményre vágyunk, mintha manikűrösnél, pedikűrösnél jártunk volna, akkor használjuk a Brazil Banán illatú növényi paraffinos kézápoló családot.

Naturliget - TianDe márkabolt

6728 Szeged, Dorozsmai út 50.

Tel.: 06-62/424-824

www.facebook.com/tiandeszeged

A cég termékeivel gondol a környezet megóvására is. A különleges mosógömbök használatával óvjuk környezetünket és a bőrérzékenységgel, bőrbetegséggel küzdő embertársainkat is. Az ökogömbök nem tartalmaznak felületaktív anyagokat, foszfátokat és egyéb szintetikus anyagokat. Összetételüket 100%-ban természetes komponensek alkotják: többek között ezüst és turmalin. Az eredmény: mindamellett, hogy ruháink visszanyerik eredeti színüket, tökéletesen tiszták és friss illatúak lesznek. Ezzel a termékkel a pénztárcánkat is hosszú távon megkíméljük, hiszen a gömbök 2 évig használhatók, és ez idő alatt nincs szükségünk mosószerre, öblítőre és vízkőoldóra.Végezetül pedig a márka arca, Görög Zita kedvenc termékeit se hagyjuk ki, ebben a felfázásos időszakban. Egyedülálló, 49, illetve 19 gyógynövény illóolaját tartalmazó egészségügyi és tisztasági betéteket kínál a TianDe az ilyenkor női betegségekkel küzdő hölgyeknek.Tehát ünnepek előtt is érdemes felkeresni a Naturligetben található TianDe márkaboltot, hogy egészségesen kezdjük az új évet.