Három az egyben - gyógyszálló, élményfürdő, gyógyászat

szálláshely-szolgáltatások

wellness-szolgáltatások

fürdőgyógyászati szolgáltatások

fizioterápiás orvosi szakrendelés és kezelések

kihelyezett esküvői helyszín

sportolási lehetőségek: aquafitness, babaúszás, úszásoktatás, homokfoci, lábtenisz, tenisz, strandröplabda, óriás sakk

csónakázótó

kerékpárkölcsönző

wifi

ingyenes parkolás

nyugodt, békés környezet

büfé

akadálymentesített közlekedés, vakbarát és gyengénlátófelület a komplexum teljes területén

konferenciaterem

változatos szabadidős, zenei és képzőművészeti programok

egész éves nyitvatartás.

5 ÉVES A KUMÁNIA

2017. 04. 30. 9:30-tól zenével, tánccal, ünnepi tortával várjuk kedves vendégeinket!

Műsorvezető Bobák Róbert sportriporter, sztárfellépő a Folk on 45 és Dér Heni.

A 2012-ben megújult, kibővített kisújszállási fürdő egy vadonatúj szállodával gazdagodott. A Magyar Turizmus Minőségi Díjas, háromcsillagos hotel 30 szobával várja vendégeit egyágyas, kétágyas, háromágyas, akadálymentesített kivitelben, standard vagy superior felszereltséggel. A szobákban tévé, minibár, légkondicionáló és hajszárító is található. Bár és 80 fős étterem szolgálja még igény szerint a teljes ellátást.A hotel közvetlen összeköttetésben van a Kumánia Gyógy- és Strandfürdővel, így a vendégek köntösben is átsétálhatnak a fürdőbe, ahol wellness-szolgáltatások széles skálája, óriáscsúszda, szaunavilág, masszázs, Caracalla-kád, halpedikűr, pedikűr, valamint hét különböző hőmérsékletű és nagyságú medence élményelemekkel várja a kikapcsolódni, pihenni vagy épp gyógyulni vágyó vendégeket. A gyógyvíz kiválóan alkalmazható mozgásszervi, degeneratív megbetegedések, ízületi és gerincbántalmak kezelésére, sérülések, balesetek utókezelésére, krónikus mozgásszervi gyulladásos megbetegedések kezelésére, rehabilitációra. Hőhatása következtében értágító, vérnyomáscsökkentő, görcsoldó, nyákoldó, vegetatív idegrendszert szabályozó hatása van. Ásványi összetevői jótékony hatással vannak csontrendszeri, emésztőrendszeri, érrendszeri, légzőszervi, mozgásszervi, nőgyógyászati, epe-, pajzsmirigy-megbetegedések gyógyítási folyamataira.A regionális minősítéssel rendelkező gyógyászati részleg fürdőgyógyászati, fizioterápiás, elektroterápiás kezelések széles skálájával várja a gyógyulni vágyókat a hét minden napján, megújult környezetben, modern felszereléssel. Ultrahangdiagnosztikai és ortopédiai szakrendelés. Önköltséges kezelések: McKenzie és Schroth gyógytornák, gerinctorna, vízitorna, Hivamat-kezelés.2010-ben, erdélyi ácsok közreműködésével készült el a Kumánia Ifjúsági Szálláshely. Az öt, tóra nyúló faház két-két szobája négy vendégnek nyújt szálláslehetőséget – amely pótágyakkal további kettővel növelhető. A faházak teljesen felszerelt konyhával és fürdőszobával rendelkeznek. Emellett lakókocsiállásokkal, két 15 fős telepített sátorral és kempinggel várják a Kisújszállásra érkezőket. A főépületben mosási és főzési lehetőség is van, a közösségi tér pedig kisebb rendezvények, képzések helyszíne is lehet.