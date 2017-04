Három év alatt tíz nyelvvizsga! Egy különleges módszer bemutatója Csongrád megyében

– A norvéggal indítottam volna az első nyarat, de sajnos eltörölték az egyetlen nyelvvizsgaközpontban, ahol korábban vizsgázni lehetett. Ezért még azon a télen nekifogtam a spanyol nyelv tanulásának. Márciusban sikeresen vizsgáztam belőle. Ez volt az első középfokú nyelvvizsgám. Júniusban a némettel, ősszel pedig már a franciával folytattam, amelyből szeptemberben vizsgáztam le. A következő évet az olasszal kezdtem, majd ugyanezen év májusában holland, szeptemberben orosz nyelvvizsgát tettem. Januárban a harmadik esztendőt már rögtön az eszperantóval indítottam lazításképpen, hiszen erről a nyelvről közismert, hogy könnyen elsajátítható. Áprilisban a dán nyelvvel folytattam, júniusban életem első felsőfokú nyelvvizsgáját tettem le angolból. A nyár további részét a svéd nyelv tanulásának szenteltem, majd október elején vizsgáztam is belőle. Most várom az eredményt, de úgy érzem, hogy ez is meglesz.– Egyáltalán nem. Az én példám is ezt igazolja. Bár a nyelvi tantárgyakból mindig ötös voltam, sohasem számítottam a kiemelkedően tehetséges nyelvtanulók közé. A siker kulcsa szerintem a saját személyiségünknek megfelelő módszer megtalálásában rejlik. Én ezt a Kreatív Nyelvtanulás® módszerében találtam meg. Ezenkívül csak az iskolában kötelezően tanult angol és német nyelv tankönyveit használtam a nyelvvizsgákra való felkészülés során.

Hódmezővásárhely:

2017. . ( ) 17-19 óráig

Emlékpont Múzeum (konferenciaterem) Andrássy út 34.

2017. . ( ) 17-19 óráig (konferenciaterem) Andrássy út 34. ​Szeged​:

2017. . ( ütörtö ) és 10. ( ) 17-19 óráig

Szent-Györgyi Albert Agóra (szeminárium terem) álvária sgt. 23.

2017. . ( ütörtö ) és 10. ( ) 17-19 óráig (szeminárium terem) álvária sgt. 23. Csongrád:

2017. . ( ütörtö ) 16-17 óráig

Művelődési özpont - Szentháromság tér 8.

2017. . ( ütörtö ) 16-17 óráig - Szentháromság tér 8. Szentes:

2017. . ( ütörtö ) 18-19 óráig

Művelődési és Ifjúsági Ház - Tóth József u. 10-14.

2017. . ( ütörtö ) 18-19 óráig - Tóth József u. 10-14. Makó:

2017. . ( ütörtö ) 17-19 óráig

Hagymaház - Posta u. 2.



– Én nagy szerencsével a legjobbkor szaladtam bele ebbe a módszerbe a nagyapám révén. Ő személyesen ismeri Gaál Ottót, a metódus kifejlesztőjét, akinek huszonhét nyelvvizsgája bizonyítja módszerének sikerét. Nagypapám is ezzel a módszerrel kezdett el németül tanulni, és nagyon megtetszett neki, ezért a kezembe nyomott egy kreatív nyelvkönyvet, mivel tudta, hogy mennyire érdekelnek engem is az idegen nyelvek. Bemutatott a szerzőnek is, aki bevezetett a Kreatív Nyelvtanulás® izgalmas világába. Ez annyira bevált nekem, hogy más módszerrel már hozzá se fognék egy újabb nyelv elsajátításához.– A tanulás folyamata meglehetősen újszerű. A fejezetek elején szószedet áll tömör nyelvtani magyarázattal, amelyek segítségével már mi magunk alkotunk mondatokat, így az első pillanattól kezdve aktív nyelvhasználóként bővülnek a nyelvi ismeretek. A Kreatív Nyelvtanulás® elnevezés is innen ered. A leckékben több száz példamondattal ismerkedünk meg, miközben szinte észrevétlenül megtanulunk hibátlan mondatokat szerkeszteni. A kurzus végére már mintegy kétszáz órát beszélünk az adott nyelven.A módszer másik sajátossága, hogy figyelembe veszi az egyéni igényeket. Segítségével akár iskola vagy munka mellett is tanulhatjuk a választott idegen nyelvet, mindezt egyedül, tanári közreműködés nélkül és a saját tempónk/igényeink szerint haladhatunk előre. A legfontosabb mégis az, hogy általa ‒ amint az én példám mutatja ‒ valóban használható nyelvi készségeket szerezhetünk.A módszer rendkívül sokoldalú is. A tananyaghoz tartozó rengeteg gyakorlóoldal és kétnyelvű hanganyag egyszerre fejleszti az írás-, szövegértés- és beszédkészséget. Maga a tananyag is nagyon céltudatosan fölépített, a világos és könnyen érthető nyelvtani magyarázatok kizárólag a középfokú követelményekre összpontosítanak. A fokozatosság elvét követve a tananyag szakaszosan válik egyre nehezebbé a 12 lecke folyamán. A nyelvi formulák, szerkezetek elsajátításához viszont csak az úgynevezett kreatív alapszókincset használja a tananyag, így akik ‒ saját igényeik szerint ‒ lassabban haladnak a szókincs bővítésével, azok sem maradnak le a nyelvtani ismeretek megértéséről. Mindez az idegen nyelvű beszédkészség-fejlesztésében elképesztően hatékony tud lenni. Minden csak a befektetett energián és időn múlik.– Ki-ki maga szabhatja meg haladásának ütemét. Én többnyire egy leckét vettem hetente, és ez elég volt ahhoz, hogy körülbelül három hónap elteltével ‒ miután végighaladtam a tananyagon ‒ rögtön sikerüljön a középfokú próbavizsgám. A negyedik hónapban már csak a vizsgára való fölkészülésre koncentráltam. Mindezt az iskola mellett, hiszen közben nappali gimnáziumba jártam.– Az eszperantó. Ez köztudottan egy mesterséges nyelv, amelynek éppen az a lényege, hogy bárki könnyen megtanulhassa. A kedvenceim viszont ‒ a nehezebbek között számon tartott ‒ francia és spanyol, nem számítva persze a norvégot, amelyhez kezdettől erős érzelmi kötődésem volt.– Alig várom az új kreatív nyelvkönyvek megjelenését, hogy folytathassam a bizonyítványok gyűjtögetését! Nekem a nyelvtanulás a Kreatív Nyelvtanulás® módszerével már egyfajta szenvedélyemmé vált, nem is tudok ‒ és nem is akarok ‒ lemondani róla, ha nem muszáj.– Már bebizonyosodott, hogy hatékony, hiszen a haladó angolkönyvvel már sikerült a felsőfokú nyelvvizsga. Ezen fölbuzdulva most a decemberi német felsőfokú vizsgára készülök. Szóval, nekem nincsenek efelől kétségeim.– A győri és környékbeli közönségnek könnyű dolga van, hiszen a módszer könyvcsomagját hamarosan két alkalommal is bemutatják az alábbi helyszíneken és időpontokban:

Próbálja ki most ingyen a legújabb fejlesztésű minőségi díjas online gyakorlónkat, amely már 10 nyelven elérhető!A Kreatív Online Gyakorló a régóta közkedvelt nyomtatott tananyagunk háromezer legfontosabb mondatát jeleníti meg írásban és hanganyaggal ‒ célnyelven és magyarul. A nyelvtanuló tetszése szerinti beállítással ‒ idegen nyelvről magyarra, illetve magyarról idegen nyelvre ‒ fordíthatja a képernyőn olvasható mondatot. Ezután a program ‒ az Ön által választott tempóban ‒ megjeleníti a helyes választ írásban és szóban, ezáltal helyettesítve a nyelvtanárt. Ráadásul az Ön eredményeit is megjegyzi, így folyamatosan figyelemmel kísérheti saját nyelvi fejlődését. A program virtuális nyelvtanárként egyszerre javítja és értékeli a tanulót. (x)