Helyes szájápolással megelőzhető a szuvasodás

(X)

Ijesztő adat, hogy a magyar felnőtt lakosság nyolc százaléka teljesen fogatlan, egészséges fogsorral pedig csak fél százaléka rendelkezik. A 2004-es felmérés eredménye az 1980-as évek adataihoz képest lényegében nem változott, ezzel az EU-ban csaknem sereghajtók vagyunk.A helyzet már a kisgyermekeknél is rossz: egy 6 éves gyereknek átlagosan négy szuvas foga van. A kezeletlen tejfog idő előtti elvesztése következtében a maradandó fogak nem a megfelelő helyre nőnek, amit később akár több százezres fogszabályzás hozhat csak helyre. Egyéves korig, illetve amíg a baba nem tanul meg öblíteni, addig nem javasolt a fogkrém használata, de a szülő mindenképpen mossa meg a pici fogát már az első fogacskák megjelenésétől kezdve.A 12 év feletti lakosság fejenként 2,6-3,5 szuvas fogat rejteget a szájában. Ez részben helytelen szájápolási szokásainknak köszönhető: nem mosunk fogat naponta kétszer, évi 12 tubus fogkrém helyett 3-4-et nyomunk a fogkefére, amiből szintén keveset használunk. Évi 4-6 helyett csupán egyet vásárolunk.A napközben elmaradt fogmosást az almarágcsálás nem pótolja. Rágógumi helyett inkább szájvízzel öblögessünk, fogselyemmel vagy fogköztisztító kefével tisztítsuk meg a fogközöket.A magyarok magas szénhidrátfogyasztása nemcsak túlsúlyt okoz, hanem ez a szuvasodás legfőbb oka is. A kezeletlen lyukas fog -- akár fáj, akár nem -- vagy gyulladás a fogvesztésen túl számos más egészségügyi problémát is okozhat: szív- és érrendszeri betegséget, magas vérnyomást, diabéteszt, hajhullást, kopaszodást, meddőséget, vagy akár a vetélés kockázatát is jelentheti.A fogászati kontroll és a fogkő-eltávolítás félévente mindenkinek ajánlott. A Globe Centre Fogászati Központ dentálhigiénikus és iTOP trainer munkatársa, Dékány-Tóth Bernadett nemcsak fogkő-eltávoltást végez, hanem személyre szabott szájápolási szaktanácsadást is ad a pácienseknek, amellyel a szuvasodás és az ínyproblémák megelőzhetők.Érdemes ellátogatni egy családi állapotfelmérésre a Globe Centre Egészségközpontba, amely digitális panorámaröntgent és góckutatást is tartalmaz. A 2 főre vonatkozó ár 24 ezer forint helyett most 6 ezer forint, illetve további 3 ezer forint minden további családtag esetén.Foglaljon még ebben a hónapban időpontot a Globe Centre Fogászati Központba, ahol márciusban minden harmadik fogtömést ajándékba kapnak a páciensek, a gyerekek pedig színes tömést is kérhetnek.6724 Szeged, Kenyérgyári út 11.Időpont-egyeztetés:+36-20/289-0778E-mail:További információért katt: