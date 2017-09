Hogyan tovább, szegedi lakáspiac?

Munkatársaink

– Hétről hétre emelkednek az építőipar árai, és emiatt az új építésű lakásoké, házaké is – mondta, az OpenHouse irodavezetője. – A szerkezetkész vagy emelt szerkezetkész házak négyzetméterárai pár hét alatt 10-40 ezer forinttal drágultak, és ez még nyilvánvalóan nem a plafon: az év végéig további árnövekedés várható. A kedvező kamatfeltételek és a csok miatt egyébként a kereslet is nagyobb, mely szintén befolyásolja az ingatlanárakat. Ez leginkább a panelek áraiban köszön vissza, melyek az elmúlt bő fél évben 30-40 százalékkal drágultak.Meszlényi Tamás elmondta, ügyfeleiknek igyekeznek teljes körű szolgáltatással minden támogatást megadni, akár eladni, akár vásárolni szeretnének. – Helyben tudunk biztosítani jogi tanácsadást, elkészítjük az energetikai tanúsítványt, emellett hitelügyintézőnk is van, aki az irodában segíti a vásárlókat. Irodánk célja nem az, hogy felvegyük a jutalékot, hanem hogy mindenkit hozzásegítsünk álmai otthonához, vagy eladóvá vált ingatlana értékesítéséhez. Munkánk eredményességét pedig az ügyfél-elégedettségi mutatók vissza is igazolják: ingatlanközvetítő bevonásával jóval gördülékenyebben mennek az adásvétel körüli feladatok. Előbbiek érdekében kollégáink folyamatos képzéseken vesznek részt, hogy a lehető legjobb, leghatékonyabb megoldásokat tudják ajánlani ügyfeleinknek.Amennyiben Ön is ingatlaneladást vagy vételt tervez, úgy állunk rendelkezésére szegedi irodánkban!Cím: 6721 Szeged, József Attila sgt. 2.NyitvatartásHétfőtől péntekig: 8:30–17:00Szombat–vasárnap: zárva