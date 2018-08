Hogyan válasszunk jó ülőgarnitúrát?

Az első lépés tisztázni, hogy kanapét vagy ülőgarnitúrát szeretnénk-e venni. A kanapé önálló bútor, lehet pad formájú, sarok vagy U alakú, míg ezzel szemben az, ahogy a neve is sugallja, több összeillő darabból álló bútoregyüttes.Egyik eleme legtöbbször egy 3 személyes kanapé, ez egészül ki további 2 személyes kanapéval, továbbá fotellal, de manapság elterjedtek a kanapé + 2 fotel variációk is, mint ülőgarnitúra.Ezért ha nagyobb a család, több a vendég, akkor mindenképp előnyösebb ülőgarnitúrát választani, mivel ennek az alapdarabja egy kanapé, annak minden funkciójával, de a kiegészítő bútorokkal kiegészítve több helyet kapunk.Mielőtt kiválasztanánk a megfelelő ülőgarnitúrát, nézzünk körül pár webáruházban a színek, formák, árak feltérképezéséért.Ha webáruházból szeretnénk ülőgarnitúrát vásárolni, fontos eldöntenünk, hogy térben szeretnénk-e elhelyezni, mivel a legtöbb garnitúra esetben a hagyományos, 3 személyes kanapé elem nem rendelkezik színazonos hátkárpittal, hanem úgynevezett segédkárpitot vagy angint kap hátulra, ezért ezt a darabot a falhoz célszerű tenni. Ha mégis térben szeretnénk elhelyezni, keressünk szín- és anyagazonos háttérrel rendelkező darabot. A foteleket és a kisebb kiegészítőket (pl. puff) elhelyezésükben szabadon variálhatjuk, akár másik lakóhelyiségben önálló bútordarabokként is használhatók.Másik kiemelten fontos szempont a választásnál, hogy ülőgarnitúránk kanapéját szeretnénk-e alvásra is használni, mert ebben az esetben kompromisszumot kell kötnünk, a kinyitható megoldás miatt több fazontól is elesünk.Kinyitható kanapé választása esetén a fő szempont a felület kivitelezésén van, választhatunk szivacsos, rugós vagy hullámrugós kivitelű modelleket, a rugósak minden esetben tartósabbak, mint szivacsos társaik.A következő eldöntendő kérdés a kinyitós kanapéval rendelkezőesetében a nyithatóság iránya. Napjainkban a legelterjedtebb a billenő támlás vagy a kattanós megoldás, az előre kihúzható kanapék a nagy helyigény miatt manapság már kevésbé elérhetők.A 2 karfa közötti alvófelülettel rendelkező kanapék viszont sok esetben ágyneműtartóval is rendelkeznek, így az ágyneműk tárolására is alkalmasak.Ha ülőgarnitúránk kanapéját csak 1-2 éjszaka szeretnénk alvásra használni, úgy mindenképpen a fix kiviteleket keressük, mivel ebben az esetben nem érdemes kompromisszumot kötnünk a forma és a funkciók rovására.Napjainkban már otthonról is kényelmesen rendelhetünk ülőgarnitúrát webáruházból a pontos méret és a felhasználási igények ismeretében, hiszen a bútorokra ugyanolyan garanciális és elállási jogok vonatkoznak, mint bármilyen más termék webáruházból történő megrendelése esetén. Ezen felül pár webáruház a megvásárolt bútort ingyenesen szállítja házhoz, így megspórolható az üzlet és az otthonunk közötti házhoz szállítás költsége is. Olyan hazai bútor webáruházakat is találunk, amelyeknél már szintén otthonról, kényelmesen és egyszerűen intézhető online áruhitel a kiválasztott bútorra, ha az épp tegnapra kellett volna.Amennyiben tudjuk a pontos méretet és funkciót, és a fent felsorolt előnyök miatt álmaink ülőgarnitúráját webshopból szeretnénk megrendelni, fontos, hogy válasszunk magyar tulajdonú webáruházat, hogy a hazai jogszabályoknak megfelelő minőségi és biztonsági garanciák minden esetben biztosítottak legyenek számunkra.Megfelelő választás esetén egy jó ülőgarnitúra hosszú évekig lesz otthonunk központi bútora, legyen szó vendégségről, családi, baráti csevegésről vagy délutáni szunyókálásról, kényelmünk minden esetben garantált.

